Итоги визита Борреля в Россию: в ЕС начинают обсуждение новых санкций

Обсуждение пройдет в Европарламенте и Совете ЕС по иностранным делам

Введение новых санкций Евросоюза в отношении России 9 февраля обсудят в Европарламенте. 22 февраля этот вопрос рассмотрят на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Об этом сообщил Петер Стано, официальный представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, теперь, по итогу визита Борреля в РФ есть достаточно материала для обсуждения государствами-членами.

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"Мы видели российскую реакцию (на позицию ЕС – Ред.), и теперь Европейскому союзу обсуждать и судить о приемлемом ответе", – заявил Стано.

Напомним, 7 февраля Боррель в своем блоге подвел итоги визита в Москву. Дипломат отметил, что РФ не заинтересована в улучшении отношений с ЕС. Кроме того, Евросоюз может наложить новые санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

В России уже отреагировали на оценку Борреля.

По материалам: Сегодня