В мире

Дело МН17: российских экспертов не допустили к обломкам “Боинга”

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Новое заседание состоится 15 апреля

Российские эксперты не будут осматривать обломки самолета "Боинг" рейса МН17, который был сбит над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Окружной суд в Гааге не допустил представителей оборонного концерна "Алмаз-Антей" к фрагментам лайнера. Судья Хендрик Стинхюйс пояснил, что предприятие и так передало детальные данные о своем видении обстоятельств крушения – потому смысла проводить осмотр обломков нет.

Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Новое заседание состоится 15 апреля.

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Международное следствие подтвердило, что зенитно-ракетный комплекс, которым сбили самолет "Боинг" с людьми на борту, привезли на оккупированную территорию из России, а руководили им кадровые российские военные.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
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