Дело МН17: российских экспертов не допустили к обломкам “Боинга”

Новое заседание состоится 15 апреля

Российские эксперты не будут осматривать обломки самолета "Боинг" рейса МН17, который был сбит над Донбассом в 2014 году.

Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

Окружной суд в Гааге не допустил представителей оборонного концерна "Алмаз-Антей" к фрагментам лайнера. Судья Хендрик Стинхюйс пояснил, что предприятие и так передало детальные данные о своем видении обстоятельств крушения – потому смысла проводить осмотр обломков нет.

Кроме того, суд объявил перерыв в рассмотрении дела. Новое заседание состоится 15 апреля.

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По материалам: Сегодня