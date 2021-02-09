Боррель выступил с резким заявлением по России

После разговора с Лавровым, Боррель понял одну важную деталь о России

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель снова призывает ввести против России новые санкции за гибридную агрессию, а российскую власть назвал авторитарной.

Об этом он сегодня заявил в Европарламенте, отчитываясь о поездке в РФ, передает Европейская правда.

По его словам, после общения с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, ему стало понятно, что Москва не настроена на конструктив в вопросе соблюдения прав человека. Он напомнил, что вопрос взаимоотношений ЕС с Россией будет обсуждаться в Брюсселе в феврале и марте.

"Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я выдвину конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, как верховный представитель ЕС", – заявил Боррель и добавил, что ЕС должен предпринять решительные действия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов со стороны РФ.

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При этом главный дипломат Европейского Союза считает, что нужно "сохранить пространство для официального общения” с Москвой, чтобы избегать постоянных конфронтаций.

В свою очередь он считает, что путинский режим становится все более авторитарным, который проявляет нетерпимость к демократии.

"Нынешняя структура власти в России, которая объединяет корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможностей для демократического верховенства права", – резюмировал Боррель.

Как сообщали новости “Сегодня”, в России удивлены оценкой визита от Борреля, который сразу после возвращения из Москвы выступил за новые санкции.

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