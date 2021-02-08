ЮАР отказалась от вакцины AstraZeneca из-за низкой эффективности против “их” штамма
Страна рассчитывает на вакцины от Johnson&Johnson и Pfizer
Южно-Африканская Республика решила пока исключить из плана вакцинации граждан препарат от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета из-за последнего исследования, показавшего ее низкую эффективность в борьбе с южноафриканским штаммом.
Об этом заявил министр здравоохранения страны Звели Мкхизе, передает Reuters.
Тем не менее в ЮАР не намерены окончательно отказываться от этой вакцины и будут ждать новых рекомендаций исследователей, после чего будет принято окончательное решение.
Пока правительство ожидает поступления вакцин от компаний Johnson&Johnson и Pfizer и рассчитывает начать вакцинировать ими медицинских работников со следующей недели.
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"Вакцина AstraZeneca у нас останется… Что это значит для нашей программы вакцинации, начало которой запланировано на февраль? Она будет. Со следующей недели и на протяжении четырех недель мы ожидаем вакцины от Johnson & Johnson и Pfizer. Медицинские работники будут вакцинированы ими", – заявил министр.
Напомним, накануне были обнародованы данные исследования при участии 2026 добровольцев, согласно которымдве дозы вакцины AstraZeneca не защищают вакцинированных от легкой и средней форм заболевания, вызываемого новой мутацией вируса из ЮАР.
Вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета пока малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, обеспечивая очень ограниченную защиту от него.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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