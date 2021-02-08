Россия развернула кампанию по дискредитации западных вакцин от коронавируса – The New York Times

Информагентства распостраняют дезинформацию о Pfizer и Moderna

Российские информационные агентства пытаются убедить испаноязычные страны в том, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V работает лучше, чем ее американские конкуренты Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает New York Times.

Российская кампания в Латинской Америке

Российская кампания была сосредоточена на странах Латинской Америки. Там СМИ разместили в Facebook и Twitter сотни ссылок на новости, в которых предполагали, что американские вакцины, возможно, сыграли роль в смертельных случаях. В них не учитывались отчеты, которые показали, что вакцины, скорее всего, не играли никакой роли в смертях.

Например, 17 января Russia Today Espanol написал, что Норвегия собирается выяснить, почему 23 пожилых человека умерли после вакцинации Pfizer. Три недели назад тот же аккаунт опубликовал несколько сообщений о шести людях, которые умерли во время испытаний вакцины Pfizer.

В аккаунтах Facebook были похожие рассказы. 5 января испаноязычная страница Russia Today в Facebook поделилась историей со своими 17 миллионами подписчиков, в которой утверждалось, что португальская медсестра умерла через два дня после вакцинации Pfizer. История подразумевает, что вакцина виновата, хотя врачи и вскрытие пришли к выводу, что вакцина, вероятно, не сыграла никакой роли в ее смерти.

"Это были скоординированные усилия, которые были частично пиар-кампанией и частично дезинформацией. Это одна из самых масштабных операций, которые мы видели для продвижения повествования о вакцине в Латинской Америке, и, похоже, она возымела эффект. Россия неуклонно создавала нарратив, который рос и до некоторой степени принимался", – сказал исследователь дезинформации в First Draft Хайме Лонгория.

Первый всплеск активности представители разведки США заметили в августе 2020 года, когда президент России Владимир Путин объявил, что дал согласие на создание вакцины.

Испаноязычные аккаунты в Twitter и Facebook двух государственных СМИ Russia Today и Sputnik регулярно входят в число самых влиятельных в Латинской Америке. Именно в этих аккаунтах в основном и рассказывают о вакцинах.

"Они собрали большую аудиторию и регулярно входят в десятку самых популярных историй или ссылок", – сказал Лонгория.

Такая пропаганда дала свои плоды. Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель заявил, что его правительство подписало контракт на поставку российской вакцины, предусматривающей закупку 24 миллионов доз, которые охватят 12 миллионов человек. Вакцина будет доставлена в несколько этапов до мая.

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Вероятно, подтолкнули к такому решению Мексику результаты независимого обзора Sputnik V, показывающие, что он имеет эффективность 91,6% и не имеет серьезных побочных эффектов. Они появились в медицинском журнале The Lancet.

Oxford-AstraZeneca и Sputnik V

Интересно, что ранее усилия России были сосредоточены на вакцине Oxford-AstraZeneca. Ее изображали как опасную. Предполагали в соцсетях, что вакцина превратит людей в обезьян, потому что она была разработана с использованием вируса шимпанзе.

Но подобная кампания внезапно прекратилась, после того как производители лекарств объявили, что российская вакцина Sputnik V и вакцина Oxford-AstraZeneca достигли соглашения о совместном тестировании комбинации своих вакцин.

"Вы можете увидеть отчетливый переломный момент, когда истории об AstraZeneca внезапно превращаются из полностью негативных в полностью позитивные. Совершенно очевидно, что, когда менялись интересы бизнеса, менялись и цели их операции влияния", – сказал Лонгория.

Реакция Facebook на российскую активность

В декабре Facebook заявил, что он удалил российскую кампанию дезинформации, в которой публиковалась информация на французском, английском, португальском и арабском языках. Там писали и о российской вакцине.

"Мы знаем, что операции по влиянию принимают различные формы, в том числе открытые сообщения, распространяемые через контролируемые государством СМИ. Мы ставим этих издателей четкими ярлыками, чтобы люди знали, от кого исходит информация", – сказала пресс-секретарь Facebook Лиз Буржуа.

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину.

Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцины от COVID AstraZeneca и Novavax. Об этом заявил на совещании у президента Украины министр здравоохранения Максим Степанов.

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