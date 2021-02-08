Оппозиция Беларуси подает заявления на силовиков в суды Европы

Представители Тихановской обратились в прокуратуру Чехии, Литвы и Польши

В Чехии в воскресенье, 7 февраля, подали первое заявление на действие белорусских силовиков при подавлении протестов в Беларуси, также готовятся к подаче заявления в Польше и Литве.

Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со ссылкой на своих представителей в Telegram.

"В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков. Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Чехии готовятся к подаче еще более 10 заявлений и 10 – в Польше.

Также уже подано четыре заявления и готовятся еще 10 литовским прокурорам.

В тренде

В российском Дагестане ОМОНовцы прямо в участке полиции убили бывшего главу села (фото, видео)

"Литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина", – также сообщили у Тихановской.

Напомним, власти Беларуси направили документы на экстрадицию из Польши основателя оппозиционных Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича.

Мы также сообщали, что в Беларуси с 3 января возобновились воскресные протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









суд

Беларусь

оппозиция

омон

силовики

Светлана Тихановская

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликахДругие страны Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)Другие страны Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны “Пожирает” одни и вызывает дефицит других: ученые выяснили, как COVID-19 влияет на уровень витаминовДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+2141 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел “друга” из леса (фото)

Доллар и евро опускаются все ниже: курс Нацбанка

На Гаити заявили о попытке государственного переворота

Все новости

На трассе Киев-Чоп столкнулись микроавтобус и снегоочистительная машина (фото) 8 февраля, 09:49

Запад

Минздрав о ситуации с коронавирусом: онлайн-брифинг

Вайнона Райдер и Тимоти Шаламе снялись в рекламе по мотивам фильма “Эдвард руки-ножницы”

В Киеве продают “квартиру” площадью 6 квадратных метров. Мы проверили, как она выглядит

Невиданное дело: Месси вышел со скамейки запасных, но “Барсу” спасла новая звезда (видео) 8 февраля, 09:20

Футбол



Золушка выиграла Супербоул-2021, а героем стал 43-летний “джедай” Том Брэди

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел “друга” из леса (фото) 8 февраля, 09:07

Фаново

Погода парализовала Киев: карта пробок в столице 8 февраля, 09:02

Транспорт

Украину снова засыпает снегом: спасатели рассказали о ситуации в областях 8 февраля, 08:52

Украина

Доллар и евро опускаются все ниже: курс Нацбанка 8 февраля, 08:48

Финансы

Первая потеря Украины на Australian Open: Костюк не устояла перед россиянкой 8 февраля, 08:34

Теннис

В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось 8 февраля, 08:15

Украина

Непогода в Украине: все подробности снежного апокалипсиса (фото, видео) 8 февраля, 08:08

Украина

На Донбассе не утихают обстрелы: боевики снова применили запрещенное оружие 8 февраля, 07:42

Донбасс

Байден исправит еще одно решение Трампа: США вернутся в СПЧ ООН 8 февраля, 07:39

США

Снегопады и дожди: прогноз погоды в Украине на 8 февраля (карта) 8 февраля, 07:29

Украина

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 февраля 8 февраля, 07:27

Психо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно 8 февраля, 05:57

Психо

В Одессе пьяный спровоцировал ДТП с 7 автомобилями (фото) 8 февраля, 04:07

Одесса

На Гаити заявили о попытке государственного переворота 8 февраля, 03:32

Другие страны

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня