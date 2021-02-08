Оппозиция Беларуси подает заявления на силовиков в суды Европы
Представители Тихановской обратились в прокуратуру Чехии, Литвы и Польши
В Чехии в воскресенье, 7 февраля, подали первое заявление на действие белорусских силовиков при подавлении протестов в Беларуси, также готовятся к подаче заявления в Польше и Литве.
Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со ссылкой на своих представителей в Telegram.
"В Чехии подано первое заявление на белорусских силовиков. Подозреваемым является начальник гродненского ОМОНа Виктор Кравцевич", – говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что в Чехии готовятся к подаче еще более 10 заявлений и 10 – в Польше.
Также уже подано четыре заявления и готовятся еще 10 литовским прокурорам.
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"Литовская генпрокуратура уже завела уголовное дело по универсальной юрисдикции по факту избиения Максима Хорошина", – также сообщили у Тихановской.
Напомним, власти Беларуси направили документы на экстрадицию из Польши основателя оппозиционных Telegram-каналов Nexta и Nexta Live Степана Путило и их бывшего главного редактора Романа Протасевича.
Мы также сообщали, что в Беларуси с 3 января возобновились воскресные протесты против режима непризнанного президента Александра Лукашенко.
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