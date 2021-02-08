На Гаити заявили о попытке государственного переворота
Арестованы 23 человека
Власти Гаити заявили, что в стране неизвестные силы пытались осуществить государственный переворот и планировали покушение на президента Жовенеля Моиза.
Об этом со ссылкой на министра юстиции республики Рокфеллера Винсента сообщает BBC.
По обвинению в подготовке переворота и покушении в воскресенье были арестованы 23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции.
"Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь. Этот план был предотвращен", – заявил Моиз.
Кто стоял за попыткой переворота не сообщается. В то же время оппоненты действующего президента уже несколько лет проводят митинги против коррупции и преступности в Гаити, власть и оппозиция также спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти – до 7 февраля 2022 года или 7 февраля 2021 года.
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В воскресенье в столице Гаити проходил очередной протест, в ходе которого полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
Напомним, в апреле 2020 года президент Гаити Жовенель Моиз допустил возможность возникновения голода на территории карибской республики из-за ущерба экономике, вызванного распространением коронавируса.
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