На Гаити заявили о попытке государственного переворота

Арестованы 23 человека

Власти Гаити заявили, что в стране неизвестные силы пытались осуществить государственный переворот и планировали покушение на президента Жовенеля Моиза.

Об этом со ссылкой на министра юстиции республики Рокфеллера Винсента сообщает BBC.

По обвинению в подготовке переворота и покушении в воскресенье были арестованы 23 человека, в том числе судья Верховного суда и высокопоставленный офицер полиции.

"Я благодарю главу службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь. Этот план был предотвращен", – заявил Моиз.

Кто стоял за попыткой переворота не сообщается. В то же время оппоненты действующего президента уже несколько лет проводят митинги против коррупции и преступности в Гаити, власть и оппозиция также спорят о том, сколько действующий президент может оставаться у власти – до 7 февраля 2022 года или 7 февраля 2021 года.

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В воскресенье в столице Гаити проходил очередной протест, в ходе которого полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.

Напомним, в апреле 2020 года президент Гаити Жовенель Моиз допустил возможность возникновения голода на территории карибской республики из-за ущерба экономике, вызванного распространением коронавируса.

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