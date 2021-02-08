“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”: как россияне “встретили” аккаунт МИД РФ в TikTok
Пользователи критикуют появление профиля госоргана в молодежной соцсети
В ответ на создание Министерством иностранных дел (МИД) России официального аккаунта в TikTok пользователи обрушились на него тысячами негативных комментариев.
Неодобрительные и смешные высказывания посетители отмечают сотнями лайков.
В тренде
“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”: как россияне “встретили” аккаунт МИД РФ в TikTok
Чаще всего встречаются комментарии вроде:
- “Ждем “тиктоки” про дворец Путина”;
- “Свободу Навальному”;
- “А как же дети вне политики?! Что вы тут делаете?!”;
- “Вон из TikTok! Ваше место – в телевизоре”;
- “Как бабуля, которая впервые видит сенсорный телефон”;
- “Теперь поговорим о никому не нужном блогере: завел TikTok сам МИД России”.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Россия попытается каким-то образом ответить на блокирование в Украине пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование телеканалов "112", NewsOne, ZIK.
Ранее о финансировании пророссийских телеканалов Медведчука высказалася Арсен Аваков:
По материалам: Сегодня