“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”: как россияне “встретили” аккаунт МИД РФ в TikTok

Пользователи критикуют появление профиля госоргана в молодежной соцсети

В ответ на создание Министерством иностранных дел (МИД) России официального аккаунта в TikTok пользователи обрушились на него тысячами негативных комментариев.

Неодобрительные и смешные высказывания посетители отмечают сотнями лайков.

В тренде

“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”: как россияне “встретили” аккаунт МИД РФ в TikTok

Чаще всего встречаются комментарии вроде:

“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”;

“Свободу Навальному”;

“А как же дети вне политики?! Что вы тут делаете?!”;

“Вон из TikTok! Ваше место – в телевизоре”;

“Как бабуля, которая впервые видит сенсорный телефон”;

“Теперь поговорим о никому не нужном блогере: завел TikTok сам МИД России”.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Россия попытается каким-то образом ответить на блокирование в Украине пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование телеканалов "112", NewsOne, ZIK.

Ранее о финансировании пророссийских телеканалов Медведчука высказалася Арсен Аваков:

По материалам: Сегодня