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“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”: как россияне “встретили” аккаунт МИД РФ в TikTok

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Пользователи критикуют появление профиля госоргана в молодежной соцсети

В ответ на создание Министерством иностранных дел (МИД) России официального аккаунта в TikTok пользователи обрушились на него тысячами негативных комментариев.

"Ждем "тиктоки" про дворец Путина": как россияне "встретили" аккаунт МИД РФ в TikTok

Неодобрительные и смешные высказывания посетители отмечают сотнями лайков.

"Ждем "тиктоки" про дворец Путина": как россияне "встретили" аккаунт МИД РФ в TikTok

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“Ждем “тиктоки” про дворец Путина”: как россияне “встретили” аккаунт МИД РФ в TikTok

Чаще всего встречаются комментарии вроде:

  • “Ждем “тиктоки” про дворец Путина”;
  • “Свободу Навальному”;
  • “А как же дети вне политики?! Что вы тут делаете?!”;
  • “Вон из TikTok! Ваше место – в телевизоре”;
  • “Как бабуля, которая впервые видит сенсорный телефон”;
  • “Теперь поговорим о никому не нужном блогере: завел TikTok сам МИД России”.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Россия попытается каким-то образом ответить на блокирование в Украине пророссийских телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокирование телеканалов "112", NewsOne, ZIK.

Ранее о финансировании пророссийских телеканалов Медведчука высказалася Арсен Аваков:

По материалам: Сегодня

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