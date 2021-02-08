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200 британских ученых “сливали” Китаю военные тайны

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд ago
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Китайские фирмы покупали секреты боевой авиации, ракетостроении и кибероружии

Спецслужбы Великобритании расследуют вероятную масштабную утечку данных, которые могут представлять угрозу нацбезопасности всего королевства.

Об этом сообщает The Times.

В данный момент под следствие попали около 200 британских ученых из более чем 10 университетов. Их обвиняют в нарушении запрета на передачу враждебным государствам интеллектуальной собственности, касательно особо чувствительных вопросов. Данная статья предполагает до десяти лет лишения свободы.

По мнению следователей, подозреваемые могли передать Китаю данные мировых исследований в области передовых военных технологий, в том числе о боевой авиации, ракетостроении и кибероружии.

Тем самым они могли могли приблизить Китай к созданию оружия массового уничтожения.

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Отмечается, что передача информации происходила неумышленно – путем заключения коммерческих соглашений с китайскими компаниями.

Напомним, в прошлом году в Украине приговорили к 10 годам лишения свободы гражданина Китая Шу Юаньцзе, признав его виновным в шпионаже в пользу своей страны.

Мы также писали, что после начала коронавирусной пандемии в США арестовали заведующего кафедрой химии и биологии Гарвардского университета Чарльза Либера. Ученый годами скрывал сотрудничество с Китаем, одновременно с этим получая финансирование из американской казны.

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