Великобритания не будет вводить паспорта вакцинации от коронавируса
При необходимости врачи будут выдавать справку о вакцинации
Великобритания не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.
Об этом заявил куратор процесса вакцинации в Великобритании Надим Захави, пишет Reuters.
На вопрос, рассматривает ли власть Великобритании возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.
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"Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации", – подчеркнул он.
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В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от COVID-19, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке.
Как сообщали ранее правительство Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna для использования на территории страны
Напомним, в Великобритании разрешили в экстренных случаях применять комбинацию двух разных вакцин, когда полная вакцинация требует введения двух доз препарата, а его нет в достаточном количестве.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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