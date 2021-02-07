В водах Дании возобновилось строительство “Северного потока – 2”
Судно “Фортуна” приступило к укладке труб после успешных испытаний
Возле датского острова Борнхольм в Балтийском море возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2".
Об этом в субботу, 6 февраля, заявил представитель консорциума Nord Stream 2, передает DW.
В компании заявили, что судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к укладке труб в водах Дании.
Представитель Nord Stream 2 подчеркнул, что работы проводятся в соответствии с разрешениями властей.
"О ходе строительства и дальнейших планах мы будем соответствующим образом информировать", – добавил он.
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Российское судно "Фортуна" начало работы по возобновлению строительства в исключительной экономической зоне Дании 24 января.
Напомним, президент США Джо Байден призвал канцлера Германии Ангелу Меркель урегулировать вопрос строительства "Северного потока – 2" так, чтобы не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита газа через Украину. Он пообещал, что если Германия разработает такое решение, США могут отменить санкции против "Северного потока – 2".
В США заявили, что будут принимать решение о применении санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" по мере завершения его строительства и сертификации.
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