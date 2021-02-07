В водах Дании возобновилось строительство “Северного потока – 2”

Судно “Фортуна” приступило к укладке труб после успешных испытаний

Возле датского острова Борнхольм в Балтийском море возобновилось строительство газопровода "Северный поток – 2".

Об этом в субботу, 6 февраля, заявил представитель консорциума Nord Stream 2, передает DW.

В компании заявили, что судно-трубоукладчик "Фортуна" успешно провело морские испытания и приступило к укладке труб в водах Дании.

Представитель Nord Stream 2 подчеркнул, что работы проводятся в соответствии с разрешениями властей.

"О ходе строительства и дальнейших планах мы будем соответствующим образом информировать", – добавил он.

В тренде

Хотели “***рить дубинками”: в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России

Российское судно "Фортуна" начало работы по возобновлению строительства в исключительной экономической зоне Дании 24 января.

Напомним, президент США Джо Байден призвал канцлера Германии Ангелу Меркель урегулировать вопрос строительства "Северного потока – 2" так, чтобы не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзита газа через Украину. Он пообещал, что если Германия разработает такое решение, США могут отменить санкции против "Северного потока – 2".

В США заявили, что будут принимать решение о применении санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" по мере завершения его строительства и сертификации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Дания

газопровод

Северный поток 2

Фортуна

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет УкраинуЕвросоюз США могут снять санкции с “Северного потока – 2”: Байден сообщил Меркель об условииЭкономика Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билетыТранспорт Германия ответила на призывы Франции заморозить “Северный поток – 2″Евросоюз “Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба и погиб (ОБНОВЛЕНО)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4310 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Павел Дуров встретился с наследным принцем Дубая (фото)

Нестабильное поведение: Байден выступил против получения Трампом отчетов разведки

Огонь и лед: Пекин представил олимпийский факел

Все новости

14-летней россиянке поставили самые высокие оценки в истории фигурного катания: видео проката

Авто за 6 млн долларов продали в Париже: оцените эту гоночную “крошку”

Мороз, снегопады и ветер: холодный прогноз на ближайшие два дня 6 февраля, 23:45

Украина

Бывшего тренера “Динамо” позвали в худший клуб Первой лиги 6 февраля, 23:21

Футбол

Как прошел третий эфир шоу “Маска”: все подробности 6 февраля, 23:14

Звездно



“Собрание украинской мафии”: звезды нашего тенниса устроили веселый ужин в Мельбурне

В водах Дании возобновилось строительство “Северного потока – 2” 6 февраля, 23:03

Евросоюз

Кто покинул шоу “Маска” в третьем эфире – рассекречено имя еще одной звезды 6 февраля, 22:58

Звездно

Секс-бомба! Девушка динамовца – в шикарной форме после родов 6 февраля, 22:56

Футбол

Россия блокирует встречу лидеров “Нормандской четверки” – Кулеба 6 февраля, 22:32

Власть

Исмаили рассказал, чем Украина лучше Бразилии, и назвал клуб, где завершит карьеру

Пусть заткнется! Румынская красавица попросила судью закрыть рот своему тренеру

На Донбассе ранен еще один военный 6 февраля, 21:46

Донбасс

В Израиле вторую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2 млн человек 6 февраля, 21:31

Другие страны

Украина провалила отбор на Евробаскет. Последний раз такое было 10 лет назад 6 февраля, 21:29

Баскетбол

Роналду в одиночку уничтожил “Рому”: видео феерии Криштиану после “днюхи”

Кулеба рассказал, когда может состояться разговор Зеленского с Байденом 6 февраля, 20:52

Власть

Запад жестко ответит на новый демарш России – политик из РФ озвучил прогноз

6 февраля, 20:47

Новости У24

Маникюр ко Дню влюбленных: самый актуальный дизайн 2021 года 6 февраля, 20:47

Модно

Футболисты Беларуси будут служить в армии: “Спортсмен должен выходить на поле воином” 6 февраля, 20:37

Футбол

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня