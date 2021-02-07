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В России немому присудили штраф за скандирование лозунгов

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Полицейские продержали инвалида в отделении девять часов и составили протокол без услуг сурдопереводчика

Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал инвалида III группы Евгения Агафонова "на 5 тысяч рублей за перекрытие дорог и скандирование лозунгов во время несогласованной акции 31 января".

Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Сергея Локтева.

Обвиняемый оказался проектировщиком и художником по дереву, он не знал об акции и шел в магазин "Мир искусств".

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Евгения задержали. В отделении полиции он провел девять часов, сурдопереводчика ему не предоставили.

В протоколе полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что не имеет возможности говорить.

Ранее о подобных задержаниях рассказал и белорусский Telegram-канал НЕХТА.

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В 2010 году на митинге в Минске правоохранители задержали немого мужчину. В протоколе отметили, что он “выкрикивал антигосударственные лозунги”. А в 2011 году однорукого минчанина арестовали за то, что он хлопал в ладоши.

Напомним, соратники Алексея Навального отказались проводить новые акции протеста в его поддержку – демонстрации продолжатся не раньше весны.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному заменили условный срок на реальный – 3,5 года колонии общего режима.

Что происходило в Москве в день объявления приговора Алексею Навальному — смотрите в нашем сюжете:

По материалам: Сегодня

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