В России немому присудили штраф за скандирование лозунгов
Полицейские продержали инвалида в отделении девять часов и составили протокол без услуг сурдопереводчика
Красносельский районный суд Петербурга оштрафовал инвалида III группы Евгения Агафонова "на 5 тысяч рублей за перекрытие дорог и скандирование лозунгов во время несогласованной акции 31 января".
Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Сергея Локтева.
Обвиняемый оказался проектировщиком и художником по дереву, он не знал об акции и шел в магазин "Мир искусств".
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Евгения задержали. В отделении полиции он провел девять часов, сурдопереводчика ему не предоставили.
В протоколе полицейские указали, что Агафонов "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги", несмотря на то, что не имеет возможности говорить.
Ранее о подобных задержаниях рассказал и белорусский Telegram-канал НЕХТА.
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В 2010 году на митинге в Минске правоохранители задержали немого мужчину. В протоколе отметили, что он “выкрикивал антигосударственные лозунги”. А в 2011 году однорукого минчанина арестовали за то, что он хлопал в ладоши.
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По материалам: Сегодня