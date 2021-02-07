Откуда взялся коронавирус: эксперт из миссии ВОЗ заявил о новых уликах
Результаты исследования должны помочь обезопасить мир от новых пандемий
Ученые ВОЗ, которые продолжают изучать источники возникновения коронавируса, заявили о новых уликах происхождение COVID-19, обнаруженного на уханьском рынке.
Об этом сообщает bloomberg.com.
Его результаты должны не только помочь установить происхождение COVID-19, но и обезопасить мир от новых пандемий.
Так, Питер Дашак, зоолог из Нью-Йорка, который помогает в расследовании ВОЗ, сказал, что он ожидает, что основные результаты расследования ученых будут опубликованы уже до 10 февраля.
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По его словам, группа ученых из 14 человек работала с экспертами Китая и посетила ключевые “горячие точки” и исследовательские центры, чтобы найти источник первого заражения коронавирусом. Исследователи провели около месяца в Ухане, поскольку именно из города в центральной части Китая в декабре 2019 года начали приходить первые новости о вспышках неизвестной пневмонии.
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"Мы ищем ответы, которые могут спасти нас в будущем, и помочь восстановить картину ранних стадий заражений. Мы пытаемся понять, почему эти заболевания возникают, чтобы у нас не происходили постоянно глобальные экономические катастрофы и ужасающая смертность, пока мы ждем вакцины. Это просто туманное будущее", – заявил Дашак.
Отметим, Питер Дашак – член группы экспертов, прибывших в Ухань изучать происхождение вируса. Он – президент неправительственной организации EcoHealth Alliance в Нью-Йорке.
Коронавирусом в мире заражены более 104 миллионов человек, почти 2,3 миллиона скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
Напомним, вакцина от COVID-19 британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета пока малоэффективна против южноафриканского штамма коронавируса, обеспечивая очень ограниченную защиту от него.
Как сообщали ранее, в Украине за сутки 6 февраля выявили 3370 новых случаев инфицирования коронавирусом – это почти на тысячу меньше, чем за 5 февраля. В то же время более чем в два раза снизилось и количество тестирований, с 41 410 до 19 500.
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