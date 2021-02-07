Не оказали медпомощь: в российской колонии умер украинец

В колонии заключенного заразили ВИЧ

В России в исправительной колонии Адыгеи утром 5 февраля скончался вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданин Украины Владимир Здоренко.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на представителя Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

Мартыновский рассказал, что 49-летний Здоренко был осужден в Крыму за кражу и в нарушение Международного гуманитарного права (МГП) в 2019 году вывезен в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией, но украинцу не была предоставлена необходимая медицинская помощь, что также является нарушением МГП.

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Правозащитники отмечают, что согласно статье 38 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, лица, находящиеся под защитой, имеют право на медицинскую помощь и лечение в больнице в такой же степени, как и граждане государства, на территории которого они находятся.

А статья 76 Конвенции касается обязательств оккупирующей державы к особо уязвимой категории – лиц, находящихся под защитой и обвиняемых в совершении преступления: оккупационные органы должны установить для них санитарный и пищевой режимы, достаточные для поддержания их здоровья.

Напомним, детективы Государственного бюро расследуют обстоятельства гибели заключенного, который умер в карцере Одесского следственного изолятора вследствие жестокого избиения.

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