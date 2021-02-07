Лесные пожары в Австралии: пламя бушует возле одного из крупнейших городов (фото, видео)
Людей предупреждают о возможности эвакуации
В Австралии больше недели продолжаются лесные пожары. Сильное пламя бушует возле крупнейшего города страны – Перта.
Об этом сообщает Департамент пожарной и аварийной службы страны.
Сильный ветер препятствует тушению пожара, он только увеличивает площадь возгорания.
TWITTERFebruary 2, 2021
Власти Австралии подключили несколько больших воздушных танкеров. А в лесах дежурят более 250 пожарных.
По состоянию на 4 февраля стихия уже уничтожила 81 жилой дом и почти 11 тысяч гектаров кустарников в районе Перта. Власти просят местных жителей быть готовыми к эвакуации. Их предупредили о серьезной опасности для них и их жилья.
Ранее мы сообщали, что мир накрыли природные катаклизмы – США засыпает снегом, Францию топят ливни, а в Австралии засуха уничтожает леса.
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