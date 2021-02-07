ЕС может рассмотреть новые санкции против России: Боррель подвел итоги визита в Москву

По словам европейского дипломата, Европа и Россия все больше расходятся

Европейский союз может рассмотреть введение новых санкций против России, в частности в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека.

Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву.

Он отметил, что вернулся в Брюссель "с глубоким беспокойством по поводу перспектив развития российского общества и геостратегического выбора России".

"Моя встреча с министром Лавровым и послания российских властей во время этого визита, подтвердили, что Европа и Россия расходятся. Похоже, Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", – отметил Боррель.

Он вспомнил о высылке трех дипломатов ЕС во время его визита в Москву, подчеркнув, что "российские власти не захотели воспользоваться возможностью для более конструктивного диалога с ЕС".

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"Государства-члены должны будут принять решение о следующих шагах, и да, они могут включать санкции. И у нас также есть еще один инструмент для этого, благодаря недавно утвержденному режиму санкций ЕС в области прав человека", – написал представитель Евросоюза.

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