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Австрия готова производить российскую вакцину: канцлер назвал условие

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Канцлер Австрии готов себе сделать прививку российской или китайской вакциной

Австрия готова производить российскую вакцину или вакцину из Китая в случае их регистрации европейским регулятором.

Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью немецкому Welt.

“Если российские и китайские вакцины будут одобрены в Европе, то Австрия обязательно попытается предоставить производственные мощности подходящим отечественным компаниям для их выпуска”, – сказал Курц.

По его словам, Вена при таком же условии согласится и в отношении производителей вакцин от COVID-19 также из других стран.

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Как заявил канцлер Австрии, он готов себе сделать прививку российской или китайской вакциной после одобрения Евросоюзом.

“В случае с вакцинами речь идет только об эффективности, безопасности и доступности, а не о геополитических баталиях”, — пояснил канцлер.

Как сообщали ранее,с 8 февраля в Австрии смягчают карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что распространение коронавируса не сможет остановить даже масштабная вакцинация. Странам мира не стоит рассчитывать на избавление от COVID-19 в 2021 году.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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