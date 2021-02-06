В Израиле вторую дозу вакцины от COVID-19 получили более 2 млн человек

Количество получивших первую дозу перевалило за 3 миллиона

В Израиле, где через три недели после начала вакцинации зафиксировали спад заболеваемости COVID-19, вторую дозу вакцины от коронавируса, по последним данным, получили уже 2 006 963 человека.

Об этом сообщает The Times of Israel.

То есть в Израиле уже более 2 млн человек прошли полный курс вакцинации.

В стране также ударными темпами продолжается вакцинация первой дозой вакцины – по состоянию на 6 февраля уже вакцинировано 3 416 613 человек.

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Напомним, ранее в Израиле возникли сомнения в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech, которую используют в стране, – там опасаются, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.

Мы также сообщали, что в Израиле, который является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19, стартовала кампания по вакцинации от коронавируса старших школьников.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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