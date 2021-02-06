В Испании обнаружили первый случай “бразильского” штамма коронавируса

Заболел 44-летний мужчина

В Испании зафиксировали первый случай заболевания бразильским штаммом коронавируса.

Об этом сообщает The Associated Press.

Заболел 44-летний мужчина, который самолетом прибыл в Мадрид из Бразилии. У него был с собой отрицательный ПЦР-тест, но при проверке выяснилось, что у него есть уже антитела.

Пациента доставили в городскую больницу, а вскоре у него подтвердилась впервые обнаруженная в Бразилии мутация.

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Ранее мы также сообщали, что в Канаде зафиксировали первый случай заражения новым штаммом из ЮАР. А в США накануне обнаружили "свой" вариант – он распространяется на 50% быстрее, чем "базовый".

Также сообщалось, что в Японии выявили новый штамм коронавируса – он отличается от тех, что зафиксировали в Великобритании или ЮАР.

Мутировавший вирус обнаружили у четырех человек, которые прилетели в Токио из Бразилии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус мутирует

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