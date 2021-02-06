В Британии решили смешать две вакцины: что известно

Первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне

В Великобритании начали тестировать на людях комбинацию двух вакцин от коронавируса. Используются препараты от Pfizer и AstraZeneca Plc.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению британских ученых, данные о вакцинации людей двумя разными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.

Ожидается, что первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне.

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В ходе испытания будет изучен иммунный ответ на первоначальную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca’s, а также наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.

Напомним, ранее эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации.

По материалам: Сегодня