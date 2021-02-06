В Британии решили смешать две вакцины: что известно
Первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне
В Великобритании начали тестировать на людях комбинацию двух вакцин от коронавируса. Используются препараты от Pfizer и AstraZeneca Plc.
Об этом сообщает Reuters.
По мнению британских ученых, данные о вакцинации людей двумя разными типами вакцины против коронавируса могут помочь понять, можно ли проводить вакцинацию с большей гибкостью по всему миру.
Ожидается, что первые данные об иммунных ответах будут получены примерно в июне.
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В ходе испытания будет изучен иммунный ответ на первоначальную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca’s, а также наоборот, с интервалами 4 и 12 недель.
Напомним, ранее эксперты назвали 5 причин, почему стоит носить маску даже после вакцинации.
По материалам: Сегодня