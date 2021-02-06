В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв (фото)

Квартал в районе оцеплен

В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв.

Как сообщает телеканал BFM, инцидент произошел на одном из верхних этажей дома, расположенного в квартале Шартон.

Причины взрыва и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Квартал в районе оцеплен.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

TWITTERFebruary 6, 2021

Как рассказал в Twitter местный журналист со ссылкой на полицию, вероятно, причиной взрыва стала утечка газа. Он также сообщил, что здание грозит обрушиться.

Как сообщали ранее, в Греции произошел взрыв, который практически до основания уничтожил трехэтажное здание.

Также мы писали, что в многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Франция

взрыв

Бордо

жилой дом

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет УкраинуЕвросоюз США могут снять санкции с “Северного потока – 2”: Байден сообщил Меркель об условииЭкономика В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз Германия ответила на призывы Франции заморозить “Северный поток – 2″Евросоюз “Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба и погиб (ОБНОВЛЕНО)Евросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4310 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты

Хотели “***рить дубинками”: в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России

У украинцев крали данные при обходе блокировки “ВКонтакте”

Все новости

Почему именно сейчас Зеленский ввел санкции против “112”, ZIK и NewsOne: пояснение Ткаченко 6 февраля, 11:56

Власть

Легенда спорта сразился с блогером по правилам бокса: смотрите, что из этого получилось

Ночью полыхал один из столичных рынков (фото) 6 февраля, 11:17

Происшествия

В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв (фото) 6 февраля, 11:09

Евросоюз

На примере США и ЕС: нардеп объяснил, законны ли санкции против трех каналов

6 февраля, 11:07

Новости У24



Как снимали фантастический экшн с Миллой Йовович: 5 неожиданных фактов об “Охотнике на монстров” 6 февраля, 11:00

Звездно

Есть ли жизнь после ада: как сложилась судьба игроков “МЮ” после авиакатастрофы 6 февраля, 10:51

Футбол

Россия, пока! Еще один чемпионат мира перенесен из-за санкций 6 февраля, 10:50

Другие

Нестабильное поведение: Байден выступил против получения Трампом отчетов разведки 6 февраля, 10:44

США

Три способа сэкономить деньги на желанные вещи и путешествия 6 февраля, 10:30

Психо

Сильно красивые: Венсан Кассель и его молодая жена вместе снялись в рекламной кампании (фото) 6 февраля, 10:18

Модно

Арбитр показал красную карточку собаке, выбежавшей на поле 6 февраля, 10:12

Футбол

Морозы, гололедица и снежные заносы: в некоторых областях остановится движение транспорта 6 февраля, 10:04

Украина

Электронные трудовые книжки: в ПФУ объяснили, как это будет работать 6 февраля, 10:03

Экономика

Новый Киев: как изменится Голосеевский парк имени Рыльского в этом году

Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту

“Обожаю мысли твои”: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения 6 февраля, 09:18

Власть

“Холостяк” Макс Михайлюк впервые станет отцом (фото) 6 февраля, 09:16

Звездно

Сладкий уик-энд: 3 рецепта чизкейка без выпечки 6 февраля, 09:00

Вкусно

Блокировка трех телеканалов: в Нацсовете объяснили, в чем они провинились

6 февраля, 08:52

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня