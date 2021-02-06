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В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв (фото)

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Квартал в районе оцеплен

В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв.

Как сообщает телеканал BFM, инцидент произошел на одном из верхних этажей дома, расположенного в квартале Шартон.

Причины взрыва и есть ли пострадавшие, пока неизвестно. Квартал в районе оцеплен.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

TWITTERFebruary 6, 2021

Как рассказал в Twitter местный журналист со ссылкой на полицию, вероятно, причиной взрыва стала утечка газа. Он также сообщил, что здание грозит обрушиться.

Как сообщали ранее, в Греции произошел взрыв, который практически до основания уничтожил трехэтажное здание.

Также мы писали, что в многоквартирном доме под Веной прогремел взрыв. В результате несколько этажей обрушились, есть пострадавшие.

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