Три недели после старта вакцинации: в Израиле уже зафиксировали спад заболеваемости COVID-19
Для оценки реального эффекта вакцин требуется больше времени, считают ученые
В Израиле через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Израильские ученые опубликовали данные предварительных наблюдений за результатами национальной программы иммунизации, которая стартовала 20 декабря 2020 года. Улучшение показателей по количеству новых случаев заболевания и госпитализированных пациентов произошло через 21 день после начала кампании вакцинации.
По словам ученых, для оценки реального эффекта вакцин требуется больше времени.
Ученые из Института науки Вейцмана в Реховоте констатируют, что поскольку Израиль является одной из первых стран, которая осуществила масштабную кампанию вакцинации граждан, то данные их исследований могут представлять большой интерес для многих стран мира.
Читайте также:
Израиль начал испытания вакцины от коронавируса на людях
"Вакцина имеет высокую эффективность в уменьшении количества случаев COVID-19, госпитализаций и смертности", – считает доцент кафедры биологии Израильского технологического института Двир Аран.
В тренде
Трамп отказался давать показания по делу импичмента
Используя информацию о заражениях и госпитализированных пациентах среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки уменьшили количество случаев COVID-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.
“Эффективность вакцин зависит от правильности транспортировки и хранения препарата, а пожилые люди потенциально имеют пониженную или отсроченную реакцию на вакцинацию в силу возрастных особенностей их иммунной системы”, – говорится в исследовании.
Ученые допускают также, что эффективность вакцины несколько снижается при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты COVID из Великобритании и Южной Африки.
Напомним, 9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января из каждых 100 человек вакцину получили 14.
Как сообщали ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Израиль
ученые
исследование
вакцинация
вакцина
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
“Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина Ученые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново “Завтра же немедленно помилую”: Лукашенко удивил заявлением о политзаключенныхДругие страны Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежалДругие страны
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+4310 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты
- Хотели “***рить дубинками”: в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России
- У украинцев крали данные при обходе блокировки “ВКонтакте”
Все новости
-
“Ювентус” – “Рома”: онлайн центрального матча тура в чемпионате Италии
6 февраля, 14:00
Футбол
-
Как выбрать зеленый горошек: эксперт дала совет покупателям
6 февраля, 13:54
Новости У24
-
Голливудское агентство разорвало контракт с Арми Хаммером. Это конец карьеры?
6 февраля, 13:32
Звездно
-
“Это невероятно”: известный ресторатор назвал блюдо, которое является символом Киева
6 февраля, 13:16
Новости У24
-
Некролог. “Он был национальным достоянием”. Памяти Кристофера Пламмера
6 февраля, 13:12
Некрологи
-
-
Благодетель оказался живодером: собирал бездомных животных, чтобы издеваться
6 февраля, 13:10
Запорожье
-
Богдан Шелудяк о съемках в “Громаде”, любовных сценах и отношении актеров к блогерам
6 февраля, 13:01
Звездно
-
Брутальный бородач из рестлинга стал женщиной и показал свою новую внешность
6 февраля, 13:00
Другие
-
Три недели после старта вакцинации: в Израиле уже зафиксировали спад заболеваемости COVID-19
6 февраля, 12:55
Другие страны
-
Признания в любви и запретные фото: какие посты Зеленские посвящают друг другу в Instagram
6 февраля, 12:54
Звездно
-
Лучший футболист десятилетия в Украине. Кто он?
6 февраля, 12:33
Футбол
-
Госпереворот в Мьянме: военные приказали заблокировать Twitter и Instagram, протесты продолжаются
6 февраля, 12:17
Другие страны
-
Коронавирус в Киеве: за прошедшие сутки уменьшилось количество заражений (карта)
6 февраля, 12:17
Другие новости
-
Почему именно сейчас Зеленский ввел санкции против “112”, ZIK и NewsOne: пояснение Ткаченко
6 февраля, 11:56
Власть
-
Легенда спорта сразился с блогером по правилам бокса: смотрите, что из этого получилось
-
Ночью полыхал один из столичных рынков (фото)
6 февраля, 11:17
Происшествия
-
В Бордо во Франции в жилом здании прогремел взрыв (фото)
6 февраля, 11:09
Евросоюз
-
На примере США и ЕС: нардеп объяснил, законны ли санкции против трех каналов
6 февраля, 11:07
Новости У24
-
Как снимали фантастический экшн с Миллой Йовович: 5 неожиданных фактов об “Охотнике на монстров”
6 февраля, 11:00
Звездно
-
Есть ли жизнь после ада: как сложилась судьба игроков “МЮ” после авиакатастрофы
6 февраля, 10:51
Футбол
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня