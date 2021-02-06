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Три недели после старта вакцинации: в Израиле уже зафиксировали спад заболеваемости COVID-19

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Для оценки реального эффекта вакцин требуется больше времени, считают ученые

В Израиле через три недели после начала массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech зафиксировали спад количества заражений и госпитализаций.

Об этом сообщает Bloomberg.

Израильские ученые опубликовали данные предварительных наблюдений за результатами национальной программы иммунизации, которая стартовала 20 декабря 2020 года. Улучшение показателей по количеству новых случаев заболевания и госпитализированных пациентов произошло через 21 день после начала кампании вакцинации.

По словам ученых, для оценки реального эффекта вакцин требуется больше времени.

Ученые из Института науки Вейцмана в Реховоте констатируют, что поскольку Израиль является одной из первых стран, которая осуществила масштабную кампанию вакцинации граждан, то данные их исследований могут представлять большой интерес для многих стран мира.

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"Вакцина имеет высокую эффективность в уменьшении количества случаев COVID-19, госпитализаций и смертности", – считает доцент кафедры биологии Израильского технологического института Двир Аран.

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Используя информацию о заражениях и госпитализированных пациентах среди вакцинированных лиц, Аран обнаружил, что прививки уменьшили количество случаев COVID-19, при этом уровень госпитализаций пациентов с тяжелыми проявлениями болезни уменьшился на 90%.

“Эффективность вакцин зависит от правильности транспортировки и хранения препарата, а пожилые люди потенциально имеют пониженную или отсроченную реакцию на вакцинацию в силу возрастных особенностей их иммунной системы”, – говорится в исследовании.

Ученые допускают также, что эффективность вакцины несколько снижается при контакте с новыми штаммами вирусов, включая мутированные варианты COVID из Великобритании и Южной Африки.

Напомним, 9-миллионный Израиль является лидером по массовой вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 3 января из каждых 100 человек вакцину получили 14.

Как сообщали ранее из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации власти Израиля ужесточает карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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