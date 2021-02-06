Пропагандистка Симоньян зовет к себе журналистов заблокированных каналов

Россиянка предложила работу уволенным сотрудникам

Одна из самых известных российских пропагандисток главред Russia Today Маргарита Симоньян предложила работу сотрудникам украинских телеканалов, отключенных по решению СНБО.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

"Предлагаю работу всем журналистам, технарям, операторам и пр., кому остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на свое государство и разделяет нашу редакционную политику", — написала Симоньян.

Что происходит?

Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

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По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

Министерство культуры направило официальный запрос о блокировании YouTube-каналов, попавших под санкции. А в МВД предупредили о возможных попытках дестабилизации ситуации в Украине путем силовых провокаций.

Подробнее о том, почему СНБО ввел санкции против нардепа Тараса Козака и могут ли снять ограничения, читайте в материале "Сегодня".

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