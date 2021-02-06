В мире

Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 2 minutes read

Вакцинация также повлияла на снижение ежедневно выявляемых случаев

В ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) фиксируют сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове.

По ее словам, общество должно продолжать сохранять бдительность и соблюдать меры.

"Это (сокращение выявляемых случаев – Ред.) происходит за счет целого ряда факторов, но в первую очередь благодаря тем мерам, которые внедряют страны и которые позволяют прерывать цепочки передачи и предотвращать новые случаи", – отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что вакцины играют важную роль в снижении случаев COVID-19.

В тренде
Трамп отказался давать показания по делу импичмента

Согласно статистике, за все время пандемии коронавируса зафиксировали более 105 миллионов случаев заражения. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 2,29 миллионов человек. В то же время побороли болезнь 58,4 млн человек.

Напомним, что на фоне появившихся мутаций коронавируса США были вынуждены пересмотреть свою национальную стратегию вакцинации.

Также мы писали, что вакцина BioNTech/Pfizer оказалась в 10 раз менее эффективной против "британского" штамма коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

ВОЗ
коронавирус
пандемия

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ“Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗАдвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗШкольная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗНачала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗСлепой прозрел, водород в каждый дом и полмиллиона за жизнь после смерти. 3 главные новости наукиДругие страны Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗУченые создали клона умершей жены корейца. Довольный вдовец уже гуляет с ней (видео)Фаново

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4310 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты
  • Хотели “***рить дубинками”: в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России
  • У украинцев крали данные при обходе блокировки “ВКонтакте”

Все новости

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Новый Киев: как изменится Голосеевский парк имени Рыльского в этом году

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту

  • “Обожаю мысли твои”: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

    6 февраля, 09:18
    Власть

  • “Холостяк” Макс Михайлюк впервые станет отцом (фото)

    6 февраля, 09:16
    Звездно

  • Сладкий уик-энд: 3 рецепта чизкейка без выпечки

    6 февраля, 09:00
    Вкусно

  • Блокировка трех телеканалов: в Нацсовете объяснили, в чем они провинились
    Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    6 февраля, 08:52
    Новости У24

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Google посвятил новый дудл украинской антарктической станции “Академик Вернадский”

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Красотка из UFC дебютировала в кулачных боях с поражения: видео боя

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Огонь и лед: Пекин представил олимпийский факел

  • Коронавирус в Украине: новых случаев выявили более чем на полтысячи меньше

    6 февраля, 08:20
    Украина

  • Боевики шесть раз нарушили тишину на Донбассе: стреляли из гранатометов

    6 февраля, 08:00
    Донбасс

  • Похолодание и морозы: какой будет погода в Украине 6 февраля

    6 февраля, 07:23
    Украина

  • Гороскоп на сегодня 6 февраля: Овнам нужно больше общаться, а Тельцы смогут решить любой вопрос

    6 февраля, 05:21
    Психо

  • Украинский лоукостер запускает пять рейсов в Европу: сколько стоят билеты

    6 февраля, 05:11
    Транспорт

  • Карантин в Бельгии смягчают: откроют зоны отдыха и зоопарки

    6 февраля, 03:54
    Евросоюз

  • В Испании обнаружили первый случай бразильского штамма коронавируса

    6 февраля, 03:26
    Евросоюз

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    В Днепре женщина родила дома и выбросила ребенка в выгребную яму: новые подробности

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Машины, квартиры и много денег: что известно о судьях КСУ, подавших иск к Украине

  • Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

    Пенсия в 15 тысяч гривен: насколько это реально для рядовых украинцев

  • Хотели “***рить дубинками”: в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России

    6 февраля, 00:49
    Россия

Пандемия коронавируса пошла на спад – ВОЗ

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 16 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Дубль Коноплянки принес выигрыш “Шахтеру” в заключительном спарринге за рубежом

1 час ago

Для санкций против трех телеканалов были железобетонные причины – Президент

2 часа ago

Погода на выходные: в страну вернется “суровая” зима

2 часа ago

Курс валют на вечер 5 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button