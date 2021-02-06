В мире

Китай утвердил широкое использование вакцины Sinovac: Украина ранее заказала препарат

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Теперь вакцинировать можно широкую публику

Китай условно одобрил вакцину Sinovac Biotech против инфекции COVID-19. Это значит, что теперь могут иммунизировать не только группы высокого риска, для которых препарат разрешили ранее, но и широкую публику.

Об этом сообщает AP.

В июле прошлого года китайские власти дали экстренное разрешение на использование вакцины, что позволило получить ее медработникам и госслужащим.

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Вакцину Sinovac Biotech уже продали по меньшей мере 10-ти странам, хотя исследования все еще продолжаются. Компания должна будет предоставлять данные о последующих наблюдениях, а также отчеты о побочных эффектах.

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Это вторая вакцина китайского производства, получившая в стране условное одобрение. В декабре Пекин санкционировал выпуск препарата компании Sinopharm.

Напомним, в Украине намерены ежемесячно делать по 5 млн прививок от коронавируса.

Кроме того, в мире число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся.

Уже через неделю Украина начнет вакцинацию от коронавируса, тогда поступит первая партия препарата – 117 000 доз. Минздрав создаст специальный сайт, где можно будет записаться на прививку:

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 3 секунды ago
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