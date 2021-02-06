Карантин в Бельгии смягчают: откроют зоны отдыха и зоопарки

За все время пандемии в стране более 700 тысяч случаев COVID-19

В Бельгии правительство начинает с 8 февраля смягчать карантинные меры, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, передает VRT.

С 8 февраля в стране планируют открыть зоны отдыха и кемпинги, а уже с 13 февраля – зоопарки и парикмахерские.

С 1 марта работу возобновить смогут салоны красоты и массажные кабинеты. Однако персоналу необходимо будет соблюдать строгие санитарные меры.

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Согласно последним данным, в Бельгии зафиксировали более 719 тысяч случаев коронавируса. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли более 21 тысячи человек.

Напомним, власти Бельгии ввели возрастные ограничения при применении вакцины от коронавируса шведско-британской компании AstraZeneca. Людям старше 55 лет препарат вводить не будут.

Препарат AstraZeneca будет применяться в рамках перехода ко второму этапу вакцинации, целевой группой которой станет медперсонал страны. Массовая вакцинация начнется в Бельгии только весной.

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