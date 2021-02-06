Хотели “***рить дубинками”: в Telegram выкладывали данные судей и протестующих в России

Мессенджер заблокировал несколько каналов за нарушение правил о конфиденциальности личной информации

Модераторы мессенджера Telegram заблокировали несколько каналов с личными данными участников протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые прошли в России.

Об этом 5 февраля сообщил в своем канале основатель и владелец компании Павел Дуров.

Он отметил, что в таких каналах в открытый доступ выкладывали телефонные номера и адреса протестующих.

В то же время, в других каналах публиковали данные, в том числе домашние адреса и телефонные номера, судей, прокуроров, правоохранителей, которые занимались преследованием демонстрантов, а также кремлевских пропагандистов.

Читайте также:

Акции в поддержку Навального: задержаны 1463 человека (видео из спецприемника)

"В комментариях к записям главного подобного канала – “Каратели Тут” – призывали “мочить”, “скармливать собакам”, “валить”, “резать на куски”, а также “***рить дубинками”, – отмечает Дуров.

В тренде

Трамп отказался давать показания по делу импичмента

Он напомнил, что публичные призывы к насилию нарушают правила использования Telegram.

Кроме того, по этой причине Apple заблокировала экстренное обновление мессенджера для гаджетов на базе iOS. Поэтому "проблемные каналы с личными данными" были заблокированы.

На этом фоне Павел Дуров попросил не распространять в Telegram призывы к насилию и личные данных других людей.

Напомним, что из-за ареста Алексея Навального в России прошли уже три акции протеста: 23 января, 31 января и 3 февраля, на последней из них были задержаны порядка 1,5 тысяч человек.

Кроме того, мы писали, как издевались над задержанными демонстрантами в полицейских участках.

По материалам: Сегодня