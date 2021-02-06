Биткоин снова вырос в цене: уже больше 40 тысяч долларов

Биткоин стал для инвесторов новым защитным активом по типу золота

В субботу, 6 февраля, биткоин существенно вырос в цене – превысил $40 000.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Investing.

Согласно данным виртуального табло, по состоянию на 15:15 по киевскому времени цена одного коина достигала $40,2 тыс. доллара.

На данный момент курс биткоина продолжает расти. Пиковая цена была в 13:30 – $40,5 тыс.

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Как объясняли аналитики, биткоин дорожает, потому что стал для инвесторов новым защитным активом по типу золота. В периоды политической и экономической турбулентности многие предпочитают избавляться от других видов сбережений и уходят в альтернативные финансовые гавани.

Напомним, серия рекордов биткоина началась в декабре-2020, а 6 января 2021-го биткоин пробил отметку в миллион гривен. Исторический рекорд на данный момент составляет 41 478 долларов, он был установлен 8 января.

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