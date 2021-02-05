Вакцинация от коронавируса затянется на 7 лет – Bloomberg

Темпы вакцинации увеличатся по мере появления новых вакцин

Мир вернется к нормальной жизни через 7 лет. Именно столько времени потребуется, чтобы вакцинировать 75% населения земли и, соответственно, полностью снять или значительно ослабить пандемийные ограничения

К такому выводы пришли аналитики Bloomberg.

Израиль, страна с самым высоким уровнем вакцинации в мире, достигнет 75% охвата всего через два месяца. США подойдет к этим показателям к 2022 году. Канаде для достижения 75% охвата потребуется более 10 лет. При этом аналитики отмечают, что эти сроки зависят от того темпа вакцинации, который есть в определенной стране на данный момент.

Читайте также:

Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Индии

В тренде

Байден остановил вывод американских войск из Германии

Скорее всего, как отмечает агентство, темпы увеличатся по мере появления новых вакцин и стран, которые начнут прививать население. Некоторые страны только запустили массовую вакцинацию, например, Индия и Мексика.

Сейчас лишь треть стран начала кампанию по вакцинации населения.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинацию 21 миллиона украинцев планируется завершить до конца 2021 года.

По материалам: Сегодня