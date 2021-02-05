Вакцина Pfizer: у переболевших COVID-19 выше риск побочных эффектов

Большинство побочных эффектов проявились в течение 48 часов после вакцинации

У переболевших коронавирусом вероятность проявления побочных эффектов после вакцины Pfizer в два раза выше, чем у тех, кто не болел.

Как пишет Daily Mail, об этом свидетельствуют данные приложения Covid-19 Symptom Study.

У 33% людей, которые уже болели коронавирусом, был по меньшей мере один побочный эффект. Уже через неделю после прививки появлялась усталость или головная боль. Только 19% людей, которые не болели коронавирусом, не испытывали побочных эффектов.

Данные показывают, что наиболее частым побочным эффектом была утомляемость – 9%. Затем появлялись головные боли (8%) и озноб (4%).

Большинство побочных эффектов проявились в течение 48 часов после вакцинации.

Только у 3% побочные эффекты длились более трех дней. Также выяснилось, что у 37% вакцинированных была боль или припухлость возле места укола после первой дозы. 45% заметили это после второй дозы.

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14% участников сообщили по крайней мере об одном побочном эффекте в течение семи дней после первой дозы. После второй инъекции о побочных эффектах сообщили 22%.

Более того, вероятность, что люди моложе 55 лет будут испытывать побочный эффект составляет 21% по сравнению с 14% тех, кто старше 55 лет.

Специалисты сейчас изучают, с чем это может быть связано.

Также мы писали о том, что ученые выявили опасную особенность "южноафриканского" штамма коронавируса. Вакцины оказались менее эффективны, чем против "оригинального" COVID-19.

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