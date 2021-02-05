В Южной Корее создали лекарство для лечения COVID-19

CT-P59 сокращает время выздоровления и снижает вероятность тяжелого случая

Агентство по безопасности лекарств Южной Кореи одобрило препарат CT-P59 для лечения COVID-19 производства фармацевтического гиганта Celltrion Inc.

Об этом сообщает Yonhap.

Это первый одобренный в стране препарат для лечения COVID-19, который был разработан в Южной Корее.

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Корейское министерство безопасности пищевых продуктов и лекарств заявило, что CT-P59 можно вводить пациентам с COVID-19 из группы повышенного риска.

Речь идет о людях в возрасте 60 лет и старше, или с такими заболеваниями, как сердечные заболевания, диабет, высокое давление или хронические заболевания, которые влияют на дыхательную систему.

Как сообщили в Celltrion, CT-P59 сокращает время выздоровления и снижает вероятность тяжелого случая.

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Власти Южной Кореи выдали разрешение при условии, что Celltrion представит результаты глобального клинического испытания третьей фазы.

Celltrion планирует провести глобальное клиническое испытание третьей фазы, которое является основной частью исследования, в более чем 10 странах, чтобы получить более полные результаты по безопасности и эффективности CT-P59.

CT-P59 представляет собой внутривенную инъекцию, которая вводится непосредственно в вену в течение 90 минут.

Ранее сообщалось, что Южная Корея заключила соглашение о поставках вакцин от COVID-19 с Pfizer и Janssen.

По материалам: Сегодня