В мире

В Швеции завершился первый этап вакцинации населения от коронавируса

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Ожидается, что 2,2 миллиона доз вакцины будут доступны в этом месяце и в марте

Швеция завершила первый этап вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщило Агентство общественного здравоохранения страны, передает “Синьхуа”.

На сегодняшний день более 264 тысяч человек были вакцинированы, и большинство из них – пожилые люди, сообщили в ведомстве.

Власти готовятся ко второму этапу программы вакцинации страны, поскольку ожидается, что 2,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 будут доступны в этом месяце и в марте.

Отмечается, что во время второго этапа власти снизят возрастной порог для получения вакцины с 70 до 65 лет. Вакцинироваться смогут также и люди молодого возраста с пересаженными органами и те, кто нуждается в диализе.

В тренде
В Польше украинец сорвался с лесов на строительстве 100-метрового небоскреба и погиб (ОБНОВЛЕНО)

Читайте также:
Простой и надежный. В Швеции создали новый экспресс-тест на коронавирус

Параллельно с началом второй фазы вакцинации, в Швеции продолжается и планирование третьей.

Во время третьего этапа приоритет будут иметь люди в возрасте 60-64 лет, а также 18-59 летние с имеющимися медицинскими проблемами, способными повысить риск развития тяжелых симптомов COVID-19, таких как хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и синдром Дауна.

Ранее Швеция признала фиаско в борьбе с COVID-19.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Погода в Украине 6 февраля: облачно с прояснениями, местами снег

45 минут ago

Баскетбол: “Будивельник” прервал серию поражений в Суперлиге

1 час ago

SpaceX запланировала 19-й запуск спутников Starlink

2 часа ago

Послы G7 на встрече с Разумковым акцентировали на важности реформирования ВСП

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button