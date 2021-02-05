В Швеции завершился первый этап вакцинации населения от коронавируса
Ожидается, что 2,2 миллиона доз вакцины будут доступны в этом месяце и в марте
Швеция завершила первый этап вакцинации населения от коронавируса.
Об этом сообщило Агентство общественного здравоохранения страны, передает “Синьхуа”.
На сегодняшний день более 264 тысяч человек были вакцинированы, и большинство из них – пожилые люди, сообщили в ведомстве.
Власти готовятся ко второму этапу программы вакцинации страны, поскольку ожидается, что 2,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 будут доступны в этом месяце и в марте.
Отмечается, что во время второго этапа власти снизят возрастной порог для получения вакцины с 70 до 65 лет. Вакцинироваться смогут также и люди молодого возраста с пересаженными органами и те, кто нуждается в диализе.
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Параллельно с началом второй фазы вакцинации, в Швеции продолжается и планирование третьей.
Во время третьего этапа приоритет будут иметь люди в возрасте 60-64 лет, а также 18-59 летние с имеющимися медицинскими проблемами, способными повысить риск развития тяжелых симптомов COVID-19, таких как хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и синдром Дауна.
Ранее Швеция признала фиаско в борьбе с COVID-19.
По материалам: Сегодня