В Швеции завершился первый этап вакцинации населения от коронавируса

Ожидается, что 2,2 миллиона доз вакцины будут доступны в этом месяце и в марте

Швеция завершила первый этап вакцинации населения от коронавируса.

Об этом сообщило Агентство общественного здравоохранения страны, передает “Синьхуа”.

На сегодняшний день более 264 тысяч человек были вакцинированы, и большинство из них – пожилые люди, сообщили в ведомстве.

Власти готовятся ко второму этапу программы вакцинации страны, поскольку ожидается, что 2,2 миллиона доз вакцины от COVID-19 будут доступны в этом месяце и в марте.

Отмечается, что во время второго этапа власти снизят возрастной порог для получения вакцины с 70 до 65 лет. Вакцинироваться смогут также и люди молодого возраста с пересаженными органами и те, кто нуждается в диализе.

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Параллельно с началом второй фазы вакцинации, в Швеции продолжается и планирование третьей.

Во время третьего этапа приоритет будут иметь люди в возрасте 60-64 лет, а также 18-59 летние с имеющимися медицинскими проблемами, способными повысить риск развития тяжелых симптомов COVID-19, таких как хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и синдром Дауна.

Ранее Швеция признала фиаско в борьбе с COVID-19.

По материалам: Сегодня