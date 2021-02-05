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В Омске внезапно умер врач, который лечил Навального после отравления

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Сергей Максимишин работал в клинике с 1992 года

В российском Омске в возрасте 55 лет от сердечного приступа скончался заместитель главного врача больницы скорой медицинской помощи №1 Сергей Максимишин, где лечился российской оппозиционер Алексей Навальный, которому заменили условный срок на реальный.

Об этом сообщает пресс-служба клиники в Омске.

Сергей Максимишин работал в больнице, когда туда был доставлен Алексей Навальный, которому стало плохо при перелете из Томска в Москву. Врачи изначально говорили об отравлении, но позже публично отрицали его.

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Известно, что Максимишин в клинике работал с 1992 года. По его руководством создавались методики по лечению пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, находящихся в критическом состоянии.

Именно в больницу №1 в Омске попал Навальный после отравления “Новичком” 20 августа 2020 года. Руководитель аппарата Навального Леонид Волков подтвердил CNN, что Максимишин отвечал за лечение оппозиционера.

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“Сергей Максимишин был руководителем отделения, которое лечило Алексея Навального, и отвечал за его лечение и за кому”, — отметил Волков.

Он добавил, что Максимишин больше, чем кто-то другой, знал о состоянии политика.

В Омске внезапно умер врач, который лечил Навального после отравления

Напомним, пока российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает находиться в СИЗО, на его страницах в соцсетях и в блоге появилось первое обращение после суда.

2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

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