Протесты в поддержку Навального закончились. У политика назвали причину

Сторонники осужденного оппозиционера хотят продолжить демонстрации весной или летом

Соратники Алексея Навального отказались проводить новые акции протеста в его поддержку – демонстрации продолжатся не раньше весны.

Об этом в эфире телеканала “Дождь” заявил глава сети штабов осужденного оппозиционера Леонид Волков.

"Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых. Будет парализована работа штабов и будет невозможна работа по выборам уже за просто так. Это не то, что от нас просит Алексей", – сказал Волков.

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По его словам, штабы Навального разгромлены силовиками, координаторы сидят в тюрьме, а митинги банально некому организовывать.

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Волков добавил, что Навальный просит тех, кто его поддерживает, сконцентрироваться на осенних выборах в Госдуму. Освобождения политика из тюрьмы оппозиция собирается добиваться путем западных санкций против окружения президента РФ Владимира Путина.

"Мы сделаем так, что все мировые лидеры будут говорить с Путиным только об одном — освобождении Алексея Навального из тюрьмы", – подчеркнул Леонид Волков.

Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.

В этот день, а также 23 и 31 января в России состоялись массовые протесты в поддержку оппозиционера, на которых были задержаны тысячи демонстрантов.

По материалам: Сегодня