В мире

Pfizer отозвала заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в Индии

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Регулятор затребовал дополнительную информацию

Компания Pfizer и BioNTech отозвали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Индии.

Об этом сообщает Reuters.

Сотрудники компании, по данным агентства, провели в среду встречу с представителями индийских властей, регулирующих распределение медицинских препаратов в стране, по итогам которой отозвали свою заявку.

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Как сообщается, через какое-то время компании вновь направят свою заявку с предоставлением дополнительной информации, запрашиваемой регулятором.

Ранее сообщалось, что в Индии в 16 января началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Индийские власти рассчитывают до июля сделать прививки около 300 миллионам человек.

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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