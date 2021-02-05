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Мамин рецепт: способ вернуть обоняние после COVID-19 взорвал TikTok

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Врачи разошлись во мнениях

Студент из Канады, который переболел коронавирусом, рассказал секрет, как восстановил вкус и обоняние.

Как пишет BuzzFeed News, 23-летний Кемар Гэри Лалор поделился рецептом приготовления апельсина, о котором рассказала ему мама.

Объясняющее видео появилось в TikTok.

Апельсин нужно держать на открытом огне, пока плод не станет полностью черным снаружи. Затем следует снять сгоревшую кожицу апельсина и смешать его с коричневым сахаром.

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Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал, что это может быть тренировкой для обоняния. По его словам, этот метод использовался в медицине для попытки восстановить некоторые функции организма, нарушенные болезнями.

Врачи разделились во мнениях, может ли этот метод работать для всех, кто потерял обоняние или вкус после COVID-19.

Ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США) Михаил Фаворов заявил, что вторая волна пандемии коронавируса может начаться в октябре 2021 года.

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