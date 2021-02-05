Доверять все равно сложно: что показало исследование российской вакцины Спутник V

Нет подтверждения, что вакцина Спутник V останавливает передачу вируса – исследователи проигнорировали COVID-19 у отдельных подопытных

Еще в октябре Россия объявила, что первой в мире разработала вакцину от коронавируса. Препарат назвали Спутник V, в честь успешного запуска первого спутника СССР в 1957 году, который дал старт космической гонке.

И уже два месяца в РФ полным ходом идет вакцинация “спутником”. За это время успели привить более 1,5 млн людей.

Только на днях российские ученые опубликовали в The Lancet промежуточные результаты исследования о безопасности и эффективности вакцины.

Что показали исследования?

Российские исследователи тестировали вакцину на 16501 подопытном, еще была группа, которой вводили плацебо – 5476 человек.

После того, как ввели первую дозу вакцины – 115 человек исключили из исследования.

Это объясняется тем, что одним ввели препарат не так как нужно, другие подопытные оказались неподходящими по критериям для исследования и так далее.

Были ли побочные эффекты? После первой дозы у 45 (0,3%) участников в группе вакцины и у 23 (0,4%) в группе плацебо были серьезные побочные эффекты”. Однако их решили признать “не связанными с вакцинацией”, говорится в публикации. Это якобы признала независимая комиссия.

Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino

Какая эффективность вакцины? “С 15 по 21 день после первой дозы эффективность (вакцины) составила 73,6%, затем, начиная с 21 дня, эффективность составила 100%”, – заявляют разработчики вакцины.

Эффективность после второй дозы решили рассчитать не через 21 день, а уже через семь дней после ее введения. На тот момент она составила 91,1%.

Но в итоге россияне указывают среднюю эффективность 91,6%.

Исследователи признаются, что если ПЦР-тест участника оказывалась положительной, но симптомов не наблюдалось, то его записывали в бессимптомные носители и не учитывали в итоговой статистике. Сколько таких было не сообщается.

Сколько человек умерло? Официально от Спутник V никто не умер. Всего было четверо людей, которые умерили но якобы по другим причинам. Двое умерли от осложнений COVID-19, которым они заразились до вакцинации и этого не показал тест, утверждают россияне. Третий умер от перелома грудного позвонка, а четвертый (из группы плацебо) – из-за инсульта.

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Можно ли верить в эффективность Спутник V?

Публикация в научном журнале написана неплохо, отмечают эксперты. К ней сложно придраться на фоне аналогичный статьей других производителей. Однако само исследование и реальность данных проверить невозможно.

“Это журнал. Перед публикацией The Lancet может только проверить корректность оформления, проверить цифры, что таблица 1 совпадает с таблицей 2,а выводы совпадают с методами и так далее. А взяты ли цифры с потолка – это уже ответственность авторов. Как это проверить? Я не могу верить тому, что публикуется из России”, – говорит Борис Донской, иммунолог, кандидат биологических наук.

Вся индустрия фармацевтических исследований строится на репутации. Непрерывный контроль за каждым пациентом в исследовании обеспечить невозможно. Приходится проверять выборочно, полагаясь, что репутационные последствия заставят разработчика экспериментального препарата избегать серьезных подтасовок.

У Российской Федерации же репутация и была сомнительная, вспомним хотя бы олимпийские допинги. А репутационные последствия их вряд ли страшат, достаточно вспомнить Крым, Донбасс, “Новичок” и прочее. Потому с самого начала к российской вакцине относились с опаской, говорит Вадим Аристов, стратег, инфекционист, директор Revival Institute for Future.

Само исследование вакцины Спутник V проводилось только в России.

Есть и другие замечания, однако они относятся не к результатам, а к изначальному планированию исследования. Подобные замечания есть и к исследованиям других производителей вакцины.

Например, исследование не проверяло, останавливает ли вакцина Спутник V передачу вируса.

В статье прямым текстом написали: бессимптомных не записывали к случаям COVID-19, хотя тест и подтверждал инфекцию.

“Подобные замечания к планированию исследования вакцины есть и по отношению к Pfizer и AstraZeneca. Только в случае китайской SinoVac это вызвало шум у общественности: если включить в оценку бразильских результатов и легкие случаи, то оценка эффективности падает c 78% до 50,4%. Вcе производители пытаются проскочить исследование с хорошими цифрами, конкурируя друг с другом с помощью непрозрачных протоколов исследований”, – добавляет Вадим Аристов.

Возможно, невключение бессимптомных и легких случаев в статистику добавило эффективности Спутник V. Фактически, симптомы отслеживались, если подопытные сами сообщали об этом. Но как такое обращение регистрировалось, как пациент обследовался и как подтверждалась инфекция – отследить невозможно.

“В данном случае мы не имеем исходных данных и детального протокола. Нет отчета о проверке иностранным регулятором, так как в РФ государство является и владельцем препарата, и его регистратором – то есть нет второй стороны. Возможно, больше света сможет пролить отчет ЕМА (Европейского агентства по медикаментам), куда РФ подала заявку на регистрацию препарата. Так по вакцине Pfizer мы узнали о неразглашенных данных по числу подозрений на COVID-19 – только из отчета FDA. Потому и в случае Спутника, и в случае вакцин других производителей, мы можем только сожалеть о недоступности полных данных. Скорее всего, этот продукт работает на уровне с другими вакцинами”, – говорит Вадим Аристов.

Напомним, Украина не будет закупать российскую вакцину.

Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и Novavax. Об этом заявил на совещании у президента Украины министр здравоохранения Максим Степанов.

Начало вакцинации ожидается примерно с 15 февраля. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, что приблизительно 5 млн прививок будут делать ежемесячно. В свою очередь Степанов рассказывал, сколько человек вакцинируют первыми, и кого именно.

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Источник:

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