Акции в поддержку Навального: задержаны 1463 человека (видео из спецпремника)

Помимо Москвы и Питера, в ночь на среду, 3 февраля, людей задержали в Ижевске, Омске и других городах

Во время акций протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые пошли в России 31 января – 2 февраля, были задержаны как минимум 1463 человека. Многие задержанные жалуются на жестокое обращение и издевательства.

Об этом сообщает сайт правозащитников ОВД-Инфо.

Как сообщается, помимо Москвы и Питера, в ночь на среду, 3 февраля, людей задержали в Ижевске, Омске, Челябинске, Уфе, Люберцах, Чебоксарах, Мытищах, Балашихе и Краснодаре.

В Петербурге задержанные на акции 2 февраля рассказали о насилии и унижениях в отделе полиции № 64.

По словам одного из задержанных, после отказа разблокировать телефон мужчина в штатском схватил его за волосы и, угрожая реальным сроком за сопротивление, ударил по лицу.

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Другой задержанный из того же отдела сообщил на горячую линию правозащитников, что у него насильно брали отпечатки и угрожали сломать пальцы. По его словам, на любые просьбы сотрудники полиции отвечали хамством и матом, а самих задержанных держали в подвале без воды, еды и возможности прилечь.

В СМИ также появилось видео, как задержанные протестуют против жестоко обращения.

По материалам: Сегодня