В мире

“Заставляли приседать обнаженными”: россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 3 minutes read

Женщины жаловались на жестокое обращение в полиции

В России протестующие женщины в поддержку оппозиционера Алексея Навального рассказали, что в полицейском участке их подвергали сексуальному унижению.

Как передает Daily Mail, их заставляли раздеваться догола.

Задержанные женщины утверждают, что их принуждали показывать нижнее белье и приседать обнаженными, а студентки в Казани говорят, что их заставляли раздеваться в камере с прозрачным стеклом.

Также о происходящем рассказал и 28-летний Талгат Ахмадиев, которого задержали во время недавних протестов в поддержку Навального.

По его словам, одну из задержанных заставили снять бюстгальтер. Когда она отказалась, ей пригрозили дополнительным обвинением в неподчинении.

В тренде
“Заставляли приседать обнаженными”: россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

Правозащитница Эльза Нисанбекова утверждает, что задержанные женщины обращались к ней с жалобами на жестокое обращение в полиции.

Напомним, на акциях протеста в России во вторник, 2 февраля, после оглашения московским судом нового приговора Алексею Навальному, были задержаны по меньшей мере 1214 человек.

В этот же день омоновец сильно ударил дубинкой по голове журналиста, который исполнял свои обязанности и на нем был жилет представителя прессы.

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
протесты
Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

"Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестахДворец Путина “переписали” на миллиардераРоссия "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестахБетон, строители и леса: журналисты нашли недостроенный “дворец Путина” (видео)Россия "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах“Третья дочь Путина” неожиданно отреагировала на протесты в РоссииРоссия "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестахРоссия вышла на протесты в поддержку Навального: все подробности (фото, видео)Россия "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестахУкраина внесла в черный список пятерых российских артистовУкраина "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестахГончаренко журналистам РФ в ПАСЕ: Вашей делегации место в “комнате грязи” Путина (видео)Политика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3285 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Оккупанты выживают крымских татар с полуострова: притесняют, бросают за решетку, пытают
  • Санкции – не предел: Минкульт направил запрос о блокировании телеканалов YouTube
  • На броневике – как на легковушке: что умеет делать “Дозор-Б” (видео)

Все новости

  • Экс-кандидата в президенты Франции задержали за домагательства к подчиненным

    4 февраля, 03:57
    Евросоюз

  • Пожар в инфекционной больнице Запорожья: погибла врач и трое пациентов

    4 февраля, 03:51
    Запорожье

  • "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

    Не ходит и не разговаривает в 15 лет: в Кривом Роге мать довела дочь до истощения (видео)

  • В Европе за сутки заразилось почти 200 тысяч человек

    4 февраля, 02:59
    Евросоюз

  • Байден выдвинул кандидатуру на пост директора ЦРУ

    4 февраля, 02:27
    США

  • Суд в Москве арестовал на 7 суток школьника, задержанного на протесте

    4 февраля, 02:23
    Россия

  • В США рассказали, когда примут решение по санкциям против “Северного потока – 2”

    4 февраля, 01:39
    США

  • "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

    В Запорожье загорелась инфекционная больница: есть погибшие

  • Пропавший в зоне ООС военный находится в плену боевиков

    4 февраля, 01:22
    Донбасс

  • Санкции против телеканалов: МВД предупреждает о силовых провокациях

    4 февраля, 00:45
    Украина

  • В США 95-летний мужчина устроил стрельбу в доме престарелых: есть пострадавший

    4 февраля, 00:43
    США

  • И снова горячо! Олимпийская чемпионка растопила Instagram своими фото

    4 февраля, 00:35
    Другие

  • От Таиланда до Мьянмы: “Голодные игры” используют для протестов в странах Азии

    4 февраля, 00:30
    Другие страны

  • Офис президента об иске главы КС к Зеленскому: Единственный выход для Тупицкого – отставка

    4 февраля, 00:17
    Политика

  • Горячая дочь легенды футбола уже готова ко Дню Валентина: кому достанется такой подарочек

    4 февраля, 00:15
    Футбол

  • "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

    Оккупанты выживают крымских татар с полуострова: притесняют, бросают за решетку, пытают

  • Зеленский сделал мужественный поступок – Гордон о санкциях против телеканалов
    "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

    3 февраля, 23:59
    Новости У24

  • "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

    “Пошли корову трахнем…” – Гордон объяснил Егоровой и Крюковой санкции против ТВ

  • Эта история не про свободу слова – известная журналистка о блокировке каналов
    "Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

    3 февраля, 23:42
    Новости У24

  • Российского хоккеиста чуть не убили в Польше

    3 февраля, 23:37
    Хоккей

"Заставляли приседать обнаженными": россиянки признались, что происходило после задержаний на протестах

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Прототип корабля SpaceX для космических путешествий разбился при посадке

2 часа ago

Блокировка пророссийских телеканалов: Литва и Эстония поддержали Украину

2 часа ago

Госавиаслужба разделила украинский авиарынок

3 часа ago

Одноклубник футболиста Малиновского сдал положительный тест на коронавирус

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button