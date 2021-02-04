В мире число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся
Быстрее всего иммунизируют население в Израиле
Количество людей в мире, получивших вакцину от коронавируса, превысило 108 миллионов.
Соответствующие данные опубликовало издание Bloomberg.
Быстрее всего иммунизируют население в Израиле – там прививку получили более 36% граждан. А наибольшее число доз вакцины ввели в Соединенных Штатах (34 млн) и Китае (24 млн).
Интересно, что за все время пандемии было зафиксировано 105 млн случаев заражения коронавирусом – это меньше, чем количество вакцинированных на сегодня.
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Как сообщалось ранее, США планируют закупить в скором времени еще по 100 млн доз вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Moderna и Pfizer.
Также мы писали, что в Великобритании начали тестировать на людях комбинацию двух вакцин от коронавируса. Используются препараты от Pfizer и AstraZeneca Plc.
Кроме того, в Украине запустят сайт, на котором можно будет записаться на вакцинацию против COVID-19, также можно будет записаться на прививку в телефонном режиме и у семейного врача.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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