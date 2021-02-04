В Мьянме заблокированы Facebook, Instagram и WhatsApp
Facebook будет заблокирован до 7 февраля
Интернет-провайдеры Мьянмы по приказу военного правительства временно заблокировали доступ к соцсети Facebook.
Об этом сообщает Bloomberg.
“Нам известно, что в настоящее время для некоторых людей недоступен Facebook”, – заявил представитель социальной сети Энди Стоун.
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В компании призвали власти Мьянмы восстановить связь, чтобы люди могли общаться со своими семьями и друзьями. Как пишет Reuters, накануне Министерство связи и информации страны опубликовало заявление, в котором говорится, что Facebook будет заблокирован до 7 февраля “в целях стабильности”.
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Кроме того, по данным службы интернет-мониторинга NetBlocks, в Мьянме также заблокированы Instagram и сервис обмена сообщениями WhatsApp.
Как сообщалось ранее, в
украинцам рекомендуют пока не ездить в Мьянму из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.
Напомним, режим ЧП в стране объявили после задержания президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая руководит МИДом. Задержания прошли после нескольких дней усиления напряженности между гражданским правительством и военными.
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