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В Мьянме заблокированы Facebook, Instagram и WhatsApp

Photo of Admin Admin Send an email 18 секунд ago
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Facebook будет заблокирован до 7 февраля

Интернет-провайдеры Мьянмы по приказу военного правительства временно заблокировали доступ к соцсети Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Нам известно, что в настоящее время для некоторых людей недоступен Facebook”, – заявил представитель социальной сети Энди Стоун.


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В компании призвали власти Мьянмы восстановить связь, чтобы люди могли общаться со своими семьями и друзьями. Как пишет Reuters, накануне Министерство связи и информации страны опубликовало заявление, в котором говорится, что Facebook будет заблокирован до 7 февраля “в целях стабильности”.

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Кроме того, по данным службы интернет-мониторинга NetBlocks, в Мьянме также заблокированы Instagram и сервис обмена сообщениями WhatsApp.

Как сообщалось ранее, в
украинцам рекомендуют пока не ездить в Мьянму из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.

Напомним, режим ЧП в стране объявили после задержания президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая руководит МИДом. Задержания прошли после нескольких дней усиления напряженности между гражданским правительством и военными.

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