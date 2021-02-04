В Мьянме заблокированы Facebook, Instagram и WhatsApp

Facebook будет заблокирован до 7 февраля

Интернет-провайдеры Мьянмы по приказу военного правительства временно заблокировали доступ к соцсети Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Нам известно, что в настоящее время для некоторых людей недоступен Facebook”, – заявил представитель социальной сети Энди Стоун.



Читайте также:

Байден не исключает возврата санкций против Мьянмы из-за военного переворота

В компании призвали власти Мьянмы восстановить связь, чтобы люди могли общаться со своими семьями и друзьями. Как пишет Reuters, накануне Министерство связи и информации страны опубликовало заявление, в котором говорится, что Facebook будет заблокирован до 7 февраля “в целях стабильности”.

В тренде

В самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску

Кроме того, по данным службы интернет-мониторинга NetBlocks, в Мьянме также заблокированы Instagram и сервис обмена сообщениями WhatsApp.

Как сообщалось ранее, в

украинцам рекомендуют пока не ездить в Мьянму из-за объявления чрезвычайного положения в этой стране.

Напомним, режим ЧП в стране объявили после задержания президента Мьянмы Вин Мьина и главы правящей партии "Национальная лига за демократию" Аун Сан Су Чжи, которая руководит МИДом. Задержания прошли после нескольких дней усиления напряженности между гражданским правительством и военными.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Мьянма

переворот

Facebook

Instagram

WhatsApp

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

10 богатейших людей планеты заработали на пандемии полтриллиона долларовБизнес “Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз Адвокат занялся сексом с клиенткой на заседании суда (видео)Фаново Школьная реформа: готовы ли в Украине к отмене 10-11 классовУкраина Начала дышать: женщина ожила на собственных похоронахФаново Слепой прозрел, водород в каждый дом и полмиллиона за жизнь после смерти. 3 главные новости наукиДругие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5082 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют

Байден выдвинул кандидатуру на пост директора ЦРУ

Пропавший в зоне ООС военный находится в плену боевиков

Все новости

В Николаеве мэр стал переводчиком: депутаты принципиально не хотят выступать на украинском (видео) 4 февраля, 09:54

Другие регионы

Отрабатывает миллионы! Украинец выдал топовый матч в НБА

Пугающе точное предсказание будущего найдено в письме из прошлого века (фото) 4 февраля, 09:45

Фаново

Впервые в истории: секретарем Сената США станет афроамериканка 4 февраля, 09:42

США

4 февраля, 09:42 “Погибла молодая женщина-врач”: Зеленский отреагировал на трагедию в Запорожье Подробности



Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак 4 февраля, 09:30

Звездно

Украинцы в Бельгии стреляют дуплетом, Безус играет с капитанской повязкой

Ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Проверки бизнеса вернули: к кому нагрянут даже во время карантина 4 февраля, 09:18

Бизнес

Смертельный пожар в больнице: Степанов срочно отправился в Запорожье 4 февраля, 09:13

Украина

Доллар упал до психологической отметки, евро – на минимуме с осени: курс валют 4 февраля, 08:53

Финансы

В Виннице рецидивист угрожал взорвать квартиру с женщиной и ребенком: фото 4 февраля, 08:52

Украина

На Донбассе оккупанты снова применили запрещенное оружие 4 февраля, 08:49

Донбасс

“Я очищу свое имя”: украинская звезда тенниса будет бороться с антидопинговым агентством 4 февраля, 08:41

Теннис

В Украине пройдут дожди: прогноз погоды на 4 февраля (карта) 4 февраля, 08:40

Украина

В Украине выявили более пяти тысяч новых случаев COVID-19 4 февраля, 08:30

Украина

США и Южная Корея готовят “всеобъемлющую” стратегию по КНДР 4 февраля, 08:10

США

Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы “Барселоны” над “Гранадой”

Где лучше сделать лазерную коррекцию? 4 февраля, 08:00

Актуально

Как подруги с разными типами фигурами выглядят в одинаковом нижнем белье (фото) 4 февраля, 07:56

Фаново

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня