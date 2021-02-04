Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежал
Второй обвиняемый в изнасиловании 16-летней девушки в Бельцах раскрыл новые подробности преступления
В секс-скандале вокруг изнасилования несовершеннолетней девушки сотрудником украинского консульства в Молдове новый поворот – дипломата объявили в международный розыск.
Об этом сообщает местный портал СП.
Журналисты выяснили, что сотрудник Генконсульства Украины в городе Бельцы, несмотря на указание Кишинева не покидать Молдову до окончания расследования, уехал из страны. В связи с этим местная полиция объявила его в международный розыск.
В Министерстве иностранных дел утверждают, что после проведенного дисциплинарного расследования мужчину уволили с дипломатической службы. Его нынешнее местонахождение неизвестно.
По неподтвержденной информации, речь идет об Александре Сторожуке.
В тренде
Почему маски нужно носить и после вакцинации: эксперты назвали 5 причин
Тем временем суд вынес приговор второму фигуранту уголовного дела, который оказался местным жителем. Его признали виновным в групповом изнасиловании несовершеннолетней и приговорили к пяти годам колонии.
Осужденный свою вину признал. По его словам, изнасилование произошло 4 февраля 2020 года в арендованной квартире дипломата. Жертвой стала 16-летняя (а не 17-летняя, как утверждалось ранее) девушка, которая пришла сделать уборку.
По материалам: Сегодня