Секс-скандал в консульстве Украины в Молдове: дипломат-насильник сбежал

Второй обвиняемый в изнасиловании 16-летней девушки в Бельцах раскрыл новые подробности преступления

В секс-скандале вокруг изнасилования несовершеннолетней девушки сотрудником украинского консульства в Молдове новый поворот – дипломата объявили в международный розыск.

Об этом сообщает местный портал СП.

Журналисты выяснили, что сотрудник Генконсульства Украины в городе Бельцы, несмотря на указание Кишинева не покидать Молдову до окончания расследования, уехал из страны. В связи с этим местная полиция объявила его в международный розыск.

В Министерстве иностранных дел утверждают, что после проведенного дисциплинарного расследования мужчину уволили с дипломатической службы. Его нынешнее местонахождение неизвестно.

По неподтвержденной информации, речь идет об Александре Сторожуке.

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Тем временем суд вынес приговор второму фигуранту уголовного дела, который оказался местным жителем. Его признали виновным в групповом изнасиловании несовершеннолетней и приговорили к пяти годам колонии.

Осужденный свою вину признал. По его словам, изнасилование произошло 4 февраля 2020 года в арендованной квартире дипломата. Жертвой стала 16-летняя (а не 17-летняя, как утверждалось ранее) девушка, которая пришла сделать уборку.

По материалам: Сегодня