Решительные действия: Великобритания поддержала блокировку трех каналов в Украине

В Соединенном Королевстве сделали важное заявление

Великобритания поддержала решение Украины заблокировать телеканалы "112", NewsOne и ZIK из-за угрозы национальной безопасности.

Об этом посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс написала в Twitter.

"Я приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", — пояснила она.

Что произошло?

Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

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По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.

В Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции. Также одобрили решение Зеленского и в Соединенных Штатах.

Подробнее о том, почему СНБО ввел санкции против нардепа Тараса Козака и могут ли снять ограничения – читайте в материале "Сегодня".

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