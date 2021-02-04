Решительные действия: Великобритания поддержала блокировку трех каналов в Украине
В Соединенном Королевстве сделали важное заявление
Великобритания поддержала решение Украины заблокировать телеканалы "112", NewsOne и ZIK из-за угрозы национальной безопасности.
Об этом посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс написала в Twitter.
"Я приветствую решительные действия президента по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный вред. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа", — пояснила она.
Что произошло?
Вечером 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.
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По словам главы государства, это было тяжелое решение, однако каналы, попавшие под санкции, финансировались Россией и занимались пропагандой.
В Евросоюзе положительно восприняли решение украинских властей ввести санкции. Также одобрили решение Зеленского и в Соединенных Штатах.
Подробнее о том, почему СНБО ввел санкции против нардепа Тараса Козака и могут ли снять ограничения – читайте в материале "Сегодня".
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