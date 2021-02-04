“Правда на нашей стороне”. Навальный записал первое обращение после суда
Оппозиционер назвал себя свободным человеком
Пока российский оппозиционер Алексей Навальный, которому на этой неделе заменили условный срок на реальный, продолжает находиться в СИЗО, на его страницах в соцсетях и в блоге появилось первое обращение после суда.
"Я, конечно, много раз слышал эту фразу: “Невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри”. И вот сейчас сам себя честно спрашиваю: “Ну как, работает?”. Поверьте, работает", – пишет политик.
Навальный уверяет, что благодаря уверенности в своей правоте, поддержке своих сторонников и семьи он чувствует себя свободным человеком даже вопреки аресту.
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Судебный процесс, в котором он оказался замешан, оппозиционер назвал "демонстративным беззаконием" и местью президента РФ Владимира Путина – за то, что он выжил после отравления боевым ядом "Новичок", что вернулся после лечения в Германии и опубликовал расследования о президентском "дворце" под Геленджиком.
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"В еще большей степени это послание Путина и его друзей всей стране: “Видали, как мы можем, а? Наплюем на законы и свернем в бараний рог любого, кто осмелится идти против нас. Мы и есть закон", – считает Алексей Навальный.
Он также призвал своих сторонников не дать себя запугать и "обмануть себя с помощью иллюзии силы и крутизны", поскольку режим Путина, который он назвал "кучкой воров-оккупантов", может "удерживать власть, используя ее для личного обогащения, лишь опираясь на наш страх".
"Правда на нашей стороне. Оставайтесь свободными", – резюмировал Навальный.
Напомним, что 2 февраля Симоновский суд Москвы вынес приговор Алексею Навальному, отменив условный срок, к которому его приговорили ранее. Оппозиционер получил 3,5 года колонии общего режима. В Общественной наблюдательной комиссии утверждают, что его собираются отправить в одну из колоний Центрального федерального округа РФ.
По материалам: Сегодня