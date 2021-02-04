Отлов протестующих? В России разрешат силовикам без суда получать данные о геолокации

Официально, это должно помочь в поиске пропавших людей

Министерство цифрового развития России разработало законопроект, который позволит силовикам получать без суда данные о местоположении мобильного телефона.

Об этом сообщает ТАСС.

Это объясняют необходимостью искать пропавших людей. Так, замглавы ведомства Олег Иванов отметил, что законопроект упростит поиск пропавших, особенно, когда "счет идет на часы".

"Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи. Операторы связи могут предоставить служебную информацию средств связи, включающую координаты абонентских устройств пропавших граждан", — пояснил он.

Сейчас данные о геолокации телефона подпадают под защиту 63-й статьи закона "О связи". Согласно этой норме, данные операторы связи могут передавать третьим лицам или государственным органам только по решению суда.

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Напомним, в Москве состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным, по результатам которого ему заменили условный срок по так называемому делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года колонии. После вычета времени, проведенного под домашним арестом и в СИЗО, ему останется отбыть еще 2 года и 8 месяцев.

Это вызвало протесты, которые закончились массовыми задержаниями демонстрантов в Москве и Санкт-Петербурге.

Также мы писали, что российского учителя истории Александра Рябчука уволили из лицея в Ростове-на-Дону, в котором он проработал семь лет, за участие в митинге в поддержку Навального.

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