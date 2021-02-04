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Ночь длинных дубинок в Москве и Петербурге: все подробности (фото, видео)

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Полиция задерживает протестующих

В России во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

После вычета домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, ему придется отбыть около 2,5 года наказания. До вступления приговора в силу Навальный останется под стражей.

Сразу после вынесения приговора штаб Алексея Навального призвал россиян к новым протестам.

23:51 Штаб Навального объявил, что акция в поддержку оппозиционера окончена и призвал всех расходиться.

22:46 В Москве в Дмитровском переулке ОМОНовцы жестоко избивают протестующих дубинками, загнав их в угол и прижав к стене. Из толпы выхватывают людей и "пакуют" в автозаки.

По материалам: Сегодня

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