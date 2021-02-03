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В самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску

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Капитан воздушного судна запросил экстренную посадку

На борту самолета крупнейшего европейского лоукостера Ryanair, выполнявшего рейс по маршруту Тенерифе – Манчестер, пассажир ударил стюардессу после того, как она попросила его надеть маску на лицо.

Об этом со ссылкой на Secret Flying сообщает издание Lowcost.ua.

24-летний Дэниел Хендри сначала отказывался надевать защитную маску в салоне самолета, а когда бортпроводники напомнили ему о правилах карантина – напал на них.

Так как пассажира невозможно было унять, капитан даже запросил экстренную посадку в ближайших аэропортах, но получил отказ из-за карантина. Поэтому капитан решил разогнать самолет и прибыть в Манчестер на 25 минут раньше.

Там Хендри уже ждала полиция и надела на дебошира пластиковые наручники. Остальные пассажиры встретили это аплодисментами и радостными возгласами. Сам же бузотер при этом даже попытался что-то петь. Мужчина свою вину признал, а в следующем месяце ему вынесут приговор.

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По материалам: Сегодня

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