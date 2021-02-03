В Испании COVID-19 признали профзаболеванием медиков

Переболевшие коронавирусом испанские врачи теперь будут иметь право на пожизненные льготы

Власти Испании 2 февраля одобрили внесение COVID-19 в список профессиональных заболеваний работников сферы здравоохранения, что даст доступ медикам к дополнительным пожизненным льготам социального страхования.

Об этом говорится в сообщении Генерального совета медицинских ассоциаций Испании.

В Генсовете медассоциаций считают такое решение крайне важным, поскольку в стране на сегодняшний день инфицировано уже 118 тысяч медиков, а 107 врачей скончались при выполнении своих профессиональных обязанностей.

"Это изменение позволит врачам получить доступ к тем льготам, которые доступны работникам других сфер в связи с профессиональными заболеваниями, что обеспечит компенсации на протяжении всей жизни медика, независимо от того, когда он столкнулся с последствиями или осложнениями от COVID-19", – отметили в организации.

В тренде

Одним абзацем. Как выносили приговор Алексею Навальному

Ранее заболевание медработников коронавирусной инфекцией в Испании относили к непредвиденным ситуациям, возникшим в результате несчастного случая на производстве.

Напомним, в испанском городе Лагартера все жители дома престарелых заразились коронавирусом после того, как их привили вакциной Pfizer.

Мы также писали, что пожилая испанка вернулась домой спустя 10 дней после того, как родным сообщили о ее смерти из-за последствий COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Испания

льготы

медики

врачи

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

ЕС запретил экспорт вакцины от коронавируса: что ждет УкраинуЕвросоюз AstraZeneca срывает контракт на поставку вакцин в ЕС: стала известна причинаЕвросоюз США могут снять санкции с “Северного потока – 2”: Байден сообщил Меркель об условииЭкономика В Чехии приостанавливают вакцинацию населения против коронавирусаЕвросоюз Германия ответила на призывы Франции заморозить “Северный поток – 2″Евросоюз “Вакцинные войны”: ЕС готов заблокировать поставки препарата Pfizer в БританиюЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3285 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Украина должна поддержать единственный в мире крымскотатарский канал “АТR”

Разумков объяснил, почему не голосовал за выключение телеканалов

Доллар прекратил падать, евро стал еще дешевле: курс валют НБУ

Все новости

Ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн-брифинг Кличко 3 февраля, 12:00

Власть

Телеграф погубит Джошуа, будет катастрофа! Майк Тайсон дал прогноз на мегабой 3 февраля, 11:57

Бокс

Украина должна поддержать единственный в мире крымскотатарский канал “АТR” 3 февраля, 11:56

Блоги Олександр Ройтбурд

“Шахтер” не сумел обыграть “Мариуполь” на сборах в Турции 3 февраля, 11:55

ЧУ по футболу

Доллар на межбанке добрался до психологической отметки 3 февраля, 11:54

Финансы



В Винницкой области мужчина ворвался в дом и пытал девушку ради наживы 3 февраля, 11:47

Другие регионы

“Надо бороться с российским влиянием дальше”: Яценюк о блокировке телеканалов 3 февраля, 11:44

Политика

Очень сильный шаг – политолог о санкциях против телеканалов

3 февраля, 11:41

Новости У24

Оле Поляковой устроили вечеринку-сюрприз. Гулял весь укршоубиз (фото, видео) 3 февраля, 11:40

Звездно

Многочисленные нарушения: глава СБУ назвал причины блокировки каналов 3 февраля, 11:38

Украина

В “Динамо” его, срочно! Потенциальный новичок киевлян забил шикарный гол в Турции

“Динамо” не смогло продать своего футболиста в Турцию 3 февраля, 11:25

ЧУ по футболу

На улице руины: в Одессе обрушилось здание (фото и видео)

“Антитела” возобновляют гастроли: что ждет поклонников на концертах 3 февраля, 11:18

Звездно

Невероятная находка в старом доме удивила британцев (фото) 3 февраля, 11:12

Фаново

Предотвратила пожар: 4-летнюю киевлянку наградили орденом “За доброе дело” (фото) 3 февраля, 11:10

Другие новости

Культура щастя. Хто та навіщо придумав щастя в сучасному світі. 3 февраля, 11:08

Подкасты: Культурный подкаст

Киевлян пугают метро и маршрутками по 20 гривен. Повысят ли стоимость проезда? 3 февраля, 11:05

Транспорт

“Это тяжелое решение”: Зеленский впервые отреагировал на блокировку каналов 3 февраля, 11:03

Политика

Это скотство – Гордона возмутило отношение стран Запада к Путину

3 февраля, 11:00

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня