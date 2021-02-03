В мире

США введут санкции против России из-за Навального – сенатор

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Законопроект на этой неделе уже будет в Сенате

В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора относительно оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщил в своем Twitter сенатор-республиканец Митт Ромни.

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"Сильным лидерам не нужно сажать противников в тюрьму, чтобы сохранить власть. Во-первых, Алексей Навальный был отравлен, а когда это не удалось, режим Путина теперь заключил его в тюрьму после имитации судебного процесса. На этой неделе мы представим закон, налагающий санкции на виновных в этих действиях", – написал Ромни.

TWITTERFebruary 2, 2021

Напомним, что о возможных мерах наказания России из-за политических репрессий в отношении Навального ранее заявлял также и госсекретарь США Энтони Блинкен.

По материалам: Сегодня

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