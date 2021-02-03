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Приговор Навальному: где будет отбывать заключение оппозиционер

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
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Алексея Навального этапируют недалеко от Москвы

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого во вторник суд заменили условное наказание на реальное, будет этапирован после вступления этого решения суда в силу в одну из колоний общего режима в ближайших к Москве регионах.

Об этом рассказал зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев, передает "Интерфакс".

"Согласно закону, после вступления в силу вынесенного сегодня решения, Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион", – рассказал чиновник.

Он уточнил, что это будет одна из колоний Центрального федерального округа РФ.

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Зуев также не исключает, что теоретически Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но считает это маловероятным.

Напомним, 2 февраля, Симоновский суд Москвы вынес приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Вместо условного срока, к которому он был приговорен ранее, Навальный получил 3,5 года колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора Навальному россияне вышли на новые протесты – в Москве и Петербурге снова прошли жесткие задержания и избиения протестующих силовиками.

Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального

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